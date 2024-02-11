Мельник повідомив, яким типом ракет росіяни атакували Харківщину

Близько 23:00 ворог вкотре завдав ударів з території Бєлгородської області, попередньо із ЗРК С-300, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

«За попередніми даними, обстріл Харківщини здійснили ракетами типу 5В55, які були запущені російськими терористами з установки ЗРК С-300 з Бєлгородської області РФ», – написав Мельник.

Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після оголошення повітряної тривоги о 23:01. Мельник повідомив про пуски ворогом ракет. Те, що окупанти завдають ударів, — підтвердив і начальник ХОВА Олег Синєгубов.