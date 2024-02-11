Мельник повідомив, яким типом ракет росіяни атакували Харківщину
Близько 23:00 ворог вкотре завдав ударів з території Бєлгородської області, попередньо із ЗРК С-300, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
«За попередніми даними, обстріл Харківщини здійснили ракетами типу 5В55, які були запущені російськими терористами з установки ЗРК С-300 з Бєлгородської області РФ», – написав Мельник.
Нагадаємо, кілька вибухів було чутно в Харкові після оголошення повітряної тривоги о 23:01. Мельник повідомив про пуски ворогом ракет. Те, що окупанти завдають ударів, — підтвердив і начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Бєлгород, вибухи, Мельник, ракети, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 23:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 23:00 ворог вкотре завдав ударів з території Бєлгородської області, попередньо із ЗРК С-300, повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.".