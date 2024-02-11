Мельник сообщил, каким типом ракет россияне атаковали Харьковщину

Около 23:00 враг в очередной раз нанес удары с территории Белгородской области, предварительно из ЗРК С-300, сообщил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

«По предварительным данным, обстрелы Харьковщины произвели ракетами типа 5В55, которые были запущены российскими террористами из установки ЗРК С-300 из Белгородской области РФ», — написал Мельник.

Напомним, несколько взрывов было слышно в Харькове после объявления воздушной тревоги в 23:01. Мельник сообщил о пусках врагом ракет. То, что оккупанты наносят удары — подтвердил и начальник ХОВА Олег Синегубов.