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“Я – перемога”: історії харків’янок зібрали в художній проєкт (фото)

Культура 18:06   11.02.2024
Олена Нагорна
“Я – перемога”: історії харків’янок зібрали в художній проєкт (фото)

Художній проєкт “Я – перемога. Історії жінок Харківщини” – це короткі розповіді про 12 мешканок регіону, які допомагають суспільству чи фронту.

Кожна історія оформлена роботами художниці-ілюстраторки Марічки Рубан, розповіли МГ “Об’єктив” організаторки – представниці ГО “ХЖО” “Сфера”.

Проєкт порушує важливе питання: чи волонтерство та громадська діяльність можуть позбавити відчуття, що ти робиш недостатньо? Героїні проєкту з власного досвіду відповідають, що навряд. Проте вони запевняють, що це дасть змогу відчути себе частиною чогось по-справжньому важливого. І це спонукатиме інших зробити свій, нехай навіть маленький, але такий важливий внесок у спільну справу», — зазначають у ГО.

На цей час опубліковані історії дев’яти героїнь.

Це волонтерка та архітекторка Ольга Клейтман.

Інструкторка з тактичної медицини Аліна Ярошенко.

Журналістка Марина Ніколаєва.

Організаторка селищного гуманітарного центру Тетяна Гончарова.

Зооволонтерка Валерія Голованова.

Співзасновниця Vitsche Berlin Владислава Воробйова.

Волонтерка Юліана Колесникова.

Військова волонтерка Вероніка Адаменко.

Відеомейкерка Аліна Березовська.

Історії героїнь можна прочитати на сторінці ХЖО “Сфера” в інстаграмі.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 18:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Художній проєкт “Я – перемога. Історії жінок Харківщини” – це короткі розповіді про 12 мешканок регіону".