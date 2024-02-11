«Я — победа»: истории харьковчанок собрали в художественный проект (фото)

Художественный проект «Я — победа. Истории женщин Харьковщины» — это короткие рассказы о 12 жительницах региона, которые помогают обществу или фронту.

Каждая история оформлена работами художницы-иллюстратора Марички Рубан, рассказали МГ «Объектив» организаторы — представительницы ОО «ХЖО» «Сфера».

«Проект поднимает важный вопрос: могут ли волонтерство и общественная деятельность избавить от ощущения, что ты делаешь недостаточно? Героини проекта по собственному опыту отвечают, что вряд ли. Однако они уверяют, что это позволит почувствовать себя частью чего-то по-настоящему важного. И это будет побуждать других сделать свой, пусть даже маленький, но такой важный вклад в общее дело», — отмечают в ОО.

На данный момент опубликованы истории девяти героинь.

Это волонтер и архитектор Ольга Клейтман.

Инструктор по тактической медицине Алина Ярошенко.

Журналистка Марина Николаева.

Организатор поселкового гуманитарного центра Татьяна Гончарова.

Зооволонтер Валерия Голованова.

Соучредитель Vitsche Berlin Владислава Воробьева.

Волонтер Юлиана Колесникова.

Военный волонтер Вероника Адаменко.

Видеомейкер Алина Березовская.

Истории героинь можно прочитать на странице ХЖО «Сфера» в Instagram.