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На Харківщині проводять розмінування: у ХОВА повідомили, де будуть вибухи

Суспільство 10:08   17.02.2024
Оксана Горун
На Харківщині проводять розмінування: у ХОВА повідомили, де будуть вибухи Фото: radiosvoboda.org

Вибухи чутимуть протягом дня у двох громадах.

“У районі села Дементіївка Дергачівської тергромади з 10:00 до 11:00 включно відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.”, – поінформувала пресслужба ХОВА.

Також знищуватимуть снаряди з 10:00 до 12:00 включно в районі села Залиман Савинської громади.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 10:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи чутимуть протягом дня у двох громадах".