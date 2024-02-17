На Харківщині проводять розмінування: у ХОВА повідомили, де будуть вибухи
Фото: radiosvoboda.org
Вибухи чутимуть протягом дня у двох громадах.
“У районі села Дементіївка Дергачівської тергромади з 10:00 до 11:00 включно відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів.”, – поінформувала пресслужба ХОВА.
Також знищуватимуть снаряди з 10:00 до 12:00 включно в районі села Залиман Савинської громади.
Читайте також: Упродовж ночі росіяни знищували Липці: завдали близько 20 ударів (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибухи, новини Харкова, розмінування, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині проводять розмінування: у ХОВА повідомили, де будуть вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 10:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибухи чутимуть протягом дня у двох громадах".