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На Харьковщине проводят разминирование: в ХОВА сообщили, где будут взрывы

Общество 10:08   17.02.2024
Оксана Горун
На Харьковщине проводят разминирование: в ХОВА сообщили, где будут взрывы Фото: radiosvoboda.org

Взрывы будут слышать в течение дня в двух громадах.

«В районе села Дементиевка Дергачевской тергромады с 10:00 до 11:00 включительно будет происходить контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

Также уничтожать снаряды с 10:00 до 12:00 включительно будут в районе села Залиман Савинской громады.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 10:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы будут слышать в течение дня в двух громадах".