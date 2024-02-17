На Харьковщине проводят разминирование: в ХОВА сообщили, где будут взрывы

Взрывы будут слышать в течение дня в двух громадах.

«В районе села Дементиевка Дергачевской тергромады с 10:00 до 11:00 включительно будет происходить контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

Также уничтожать снаряды с 10:00 до 12:00 включительно будут в районе села Залиман Савинской громады.