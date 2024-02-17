На Харьковщине проводят разминирование: в ХОВА сообщили, где будут взрывы
Фото: radiosvoboda.org
Взрывы будут слышать в течение дня в двух громадах.
«В районе села Дементиевка Дергачевской тергромады с 10:00 до 11:00 включительно будет происходить контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — проинформировала пресс-служба ХОВА.
Также уничтожать снаряды с 10:00 до 12:00 включительно будут в районе села Залиман Савинской громады.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, разминирование, розмінування, хова;
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2024 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы будут слышать в течение дня в двух громадах".