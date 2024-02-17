Live
  • Сб 17.02.2024
    • Харків
  •   -2°С
  • USD 37.95
  • EUR 40.77

Офлайн-навчання на Харківщині хочуть повернути з 1 вересня – Синєгубов

Суспільство 23:00   17.02.2024
Оксана Горун
Офлайн-навчання на Харківщині хочуть повернути з 1 вересня – Синєгубов

За парти на Харківщині вже цього року можуть сісти школярі Лозівського та Красноградського районів, повідомив начальник ХОВА.

“Уже з 1 вересня ми прагнемо відновити офлайн-навчання у громадах, де дозволяє безпекова ситуація. Насамперед – у Лозівському та Красноградському районах, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов у телеграмі. – Позиція незмінна: офлайн-навчання можливе тільки там, де дозволяє безпекова ситуація і створені для цього відповідні умови”.

Синєгубов повідомив, що загалом для всіх навчальних закладів області необхідно збудувати 1084 укриття. На цей час відомо про будівництво підземних шкіл у Харкові, Пісочинській громаді та Люботині. Щоб процес прискорився, потрібне фінансування.

Читайте також: Міністр освіти пообіцяв гроші на підземні школи у Харкові

“Тому намагаємося залучити та кошти міжнародних партнерів, і державні, і місцеві ресурси”, – зазначив Синєгубов.

Раніше про намір відновити офлайн-навчання у Лозівській громаді повідомляв мер Лозової Сергій Зеленський.

“Лозівська громада планується однією з перших. Наразі реалізуємо чимало проєктів щодо облаштування укриттів у навчальних закладах”, – інформував Зеленський.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Офлайн-навчання на Харківщині хочуть повернути з 1 вересня – Синєгубов
Офлайн-навчання на Харківщині хочуть повернути з 1 вересня – Синєгубов
17.02.2024, 23:00
У Куп’янську під завалами будинку знайшли загиблу
У Куп’янську під завалами будинку знайшли загиблу
17.02.2024, 22:25
“Ждуни” на Харківщині “думають, що до них не прийдуть” – коментар голови МВА
“Ждуни” на Харківщині “думають, що до них не прийдуть” – коментар голови МВА
15.02.2024, 07:54
Мораторій знято: чи відключать у Харкові послуги ЖКГ боржникам, сказав Терехов
Мораторій знято: чи відключать у Харкові послуги ЖКГ боржникам, сказав Терехов
17.02.2024, 14:50
30-річного харків’янина-ухилянта рятували з дерева посеред річки на кордоні
30-річного харків’янина-ухилянта рятували з дерева посеред річки на кордоні
17.02.2024, 21:32
Головні новини Харкова 17.02: день обстрілів, загибла, поранені
Головні новини Харкова 17.02: день обстрілів, загибла, поранені
17.02.2024, 22:30

Новини за темою:

21:02
Рання діагностика раку: спеціальні заходи проведуть на Харківщині
11:16
Славноград: жителі Краснограда проголосували за нову назву
15:46
На Харківщині міськрада відмовилася виділити землю для будівництва церкви ПЦУ
11:17
Щоб не перейменовувати Красноград, мерія провела розслідування: що з’ясували
14:14
Ображав та принижував: на Харківщині жінка поскаржилася на ексчоловіка

Ви читали новину: «Офлайн-навчання на Харківщині хочуть повернути з 1 вересня – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 23:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За парти на Харківщині вже цього року можуть сісти школярі Лозівського та Красноградського районів, повідомив начальник ХОВА".