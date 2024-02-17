Офлайн-навчання на Харківщині хочуть повернути з 1 вересня – Синєгубов
За парти на Харківщині вже цього року можуть сісти школярі Лозівського та Красноградського районів, повідомив начальник ХОВА.
“Уже з 1 вересня ми прагнемо відновити офлайн-навчання у громадах, де дозволяє безпекова ситуація. Насамперед – у Лозівському та Красноградському районах, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов у телеграмі. – Позиція незмінна: офлайн-навчання можливе тільки там, де дозволяє безпекова ситуація і створені для цього відповідні умови”.
Синєгубов повідомив, що загалом для всіх навчальних закладів області необхідно збудувати 1084 укриття. На цей час відомо про будівництво підземних шкіл у Харкові, Пісочинській громаді та Люботині. Щоб процес прискорився, потрібне фінансування.
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“Тому намагаємося залучити та кошти міжнародних партнерів, і державні, і місцеві ресурси”, – зазначив Синєгубов.
Раніше про намір відновити офлайн-навчання у Лозівській громаді повідомляв мер Лозової Сергій Зеленський.
“Лозівська громада планується однією з перших. Наразі реалізуємо чимало проєктів щодо облаштування укриттів у навчальних закладах”, – інформував Зеленський.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: красноград, Лозовая, новини Харкова, офлайн, сінєгубов, Сергей Зеленский, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Лютого 2024 в 23:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За парти на Харківщині вже цього року можуть сісти школярі Лозівського та Красноградського районів, повідомив начальник ХОВА".