Офлайн-навчання на Харківщині хочуть повернути з 1 вересня – Синєгубов

За парти на Харківщині вже цього року можуть сісти школярі Лозівського та Красноградського районів, повідомив начальник ХОВА.

“Уже з 1 вересня ми прагнемо відновити офлайн-навчання у громадах, де дозволяє безпекова ситуація. Насамперед – у Лозівському та Красноградському районах, – написав начальник ХОВА Олег Синєгубов у телеграмі. – Позиція незмінна: офлайн-навчання можливе тільки там, де дозволяє безпекова ситуація і створені для цього відповідні умови”.

Синєгубов повідомив, що загалом для всіх навчальних закладів області необхідно збудувати 1084 укриття. На цей час відомо про будівництво підземних шкіл у Харкові, Пісочинській громаді та Люботині. Щоб процес прискорився, потрібне фінансування.

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“Тому намагаємося залучити та кошти міжнародних партнерів, і державні, і місцеві ресурси”, – зазначив Синєгубов.

Раніше про намір відновити офлайн-навчання у Лозівській громаді повідомляв мер Лозової Сергій Зеленський.

“Лозівська громада планується однією з перших. Наразі реалізуємо чимало проєктів щодо облаштування укриттів у навчальних закладах”, – інформував Зеленський.