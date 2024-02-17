Офлайн-обучение на Харьковщине хотят вернуть с 1 сентября — Синегубов

За парты на Харьковщине уже в этом году могут сесть школьники Лозовского и Красноградского районов, сообщил начальник ХОВА.

«Уже с 1 сентября мы стремимся возобновить офлайн-обучение в громадах, где позволяет ситуация с безопасностью. Прежде всего – в Лозовском и Красноградском районах, — написал начальник ХОВА Олег Синегубов в telegram. — Позиция неизменна: офлайн-обучение возможно только там, где разрешает ситуация безопасности и созданы для этого соответствующие условия».

Синегубов сообщил, что в целом для всех учебных заведений области необходимо построить 1084 укрытия. На данный момент известно о строительстве подземных школ в Харькове, Песочинской громаде и Люботине. Чтобы процесс ускорился, необходимо финансирование.

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«Поэтому стараемся привлечь и средства международных партнеров, и государственные, и местные ресурсы», — отметил Синегубов.

Ранее о намерении возобновить офлайн-обучение в Лозовской громаде сообщал мэр Лозовой Сергей Зеленский.

«Лозовская громада планируется одной из первых. В настоящее время реализуем немало проектов по обустройству укрытий в учебных заведениях», — информировал Зеленский.