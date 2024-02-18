Мер Харкова Терехов заробив найбільше серед колег за перший рік війни
Згідно з декларацією, найвища зарплата у 2022 році серед мерів обласних центрів була у міського голови Харкова Ігоря Терехова – 1 млн 714,9 тисячі гривень, повідомляє «Слово і справа».
Видання досліджує декларації політиків та чиновників. Зарплату меру затверджують місцеві депутати, але під час ухвалення рішення вони керуються постановами Кабміну, в яких визначено умови оплати праці осіб місцевого самоврядування.
Перше місце посів Ігор Терехов із найвищою зарплатою у 2022 році серед мерів обласних центрів – 1 млн 714,9 тисячі гривень. В 2021 році мер Харкова заробив 1 млн 602,7 тисячі.
Мер Черкас Анатолій Бондаренко посів друге місце, бо заробив за рік 1 млн 387,8 тисячі гривень. Для порівняння у 2021 році його зарплата склала 998,2 тисяч.
Міський голова Дніпра Борис Філатов задекларував 966,1 тисяч гривень зарплати за основним місцем роботи. В 2021-му його зарплата склала майже 889 тисяч.
Столичний мер заробив у перший рік повномасштабної війни 906,3 тисяч гривень. А за 2021 рік Віталій Кличко задекларував 640,7 тисяч гривень зарплати.
Мер Львова Андрій Садовий заробив 813,3 тисяч гривень у перший рік повномасштабної війни. В 2021 році його зарплата становила 788,9 тисяч.
Мер Полтави Олександр Лисенко задекларував за 2022 рік 714,8 тисяч гривень зарплати (2021 – 697,5 тисяч).
Найменша зарплата у 2022 році була у мера Одеси Геннадія Труханова – 285,6 тисяч гривень. А в 2021 році він заробив 277,9 тисяч.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: 2022 год, Ігор Терехов, зарплата, мер Харкова, областной центр, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2024 в 17:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Згідно з декларацією, найвища зарплата у 2022 році серед мерів обласних центрів була у міського голови Харкова Ігоря Терехова – 1 млн 714,9 тисячі гривень, повідомляє «Слово і справа».".