Мер Харкова Терехов заробив найбільше серед колег за перший рік війни

Згідно з декларацією, найвища зарплата у 2022 році серед мерів обласних центрів була у міського голови Харкова Ігоря Терехова – 1 млн 714,9 тисячі гривень, повідомляє «Слово і справа».

Видання досліджує декларації політиків та чиновників. Зарплату меру затверджують місцеві депутати, але під час ухвалення рішення вони керуються постановами Кабміну, в яких визначено умови оплати праці осіб місцевого самоврядування.

Перше місце посів Ігор Терехов із найвищою зарплатою у 2022 році серед мерів обласних центрів – 1 млн 714,9 тисячі гривень. В 2021 році мер Харкова заробив 1 млн 602,7 тисячі.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко посів друге місце, бо заробив за рік 1 млн 387,8 тисячі гривень. Для порівняння у 2021 році його зарплата склала 998,2 тисяч.

Міський голова Дніпра Борис Філатов задекларував 966,1 тисяч гривень зарплати за основним місцем роботи. В 2021-му його зарплата склала майже 889 тисяч.

Столичний мер заробив у перший рік повномасштабної війни 906,3 тисяч гривень. А за 2021 рік Віталій Кличко задекларував 640,7 тисяч гривень зарплати.

Мер Львова Андрій Садовий заробив 813,3 тисяч гривень у перший рік повномасштабної війни. В 2021 році його зарплата становила 788,9 тисяч.

Мер Полтави Олександр Лисенко задекларував за 2022 рік 714,8 тисяч гривень зарплати (2021 – 697,5 тисяч).

Найменша зарплата у 2022 році була у мера Одеси Геннадія Труханова – 285,6 тисяч гривень. А в 2021 році він заробив 277,9 тисяч.