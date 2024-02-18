Мэр Харькова Терехов заработал больше всего среди коллег за первый год войны
Согласно декларации, самая высокая зарплата в 2022 году среди мэров областных центров была у городского головы Харькова Игоря Терехова – 1 млн 714,9 тысяч гривен, сообщает «Слово и дело».
Зарплату мэру утверждают местные депутаты, но решение они принимают, руководствуясь постановлениями Кабмина, где определены условия оплаты труда лиц местного самоуправления.
В рейтинге первое место занял Игорь Терехов с самой высокой зарплатой в 2022 году среди мэров областных центров – 1 млн 714,9 тысяч гривен. В 2021 году мэр Харькова заработал 1 млн 602,7 тысяч.
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко занял почетное второе место, заработав за год 1 млн 387,8 тысяч гривен. Для сравнения в 2021 году его зарплата составила 998,2 тысячи.
Мэр Днепра Борис Филатов задекларировал 966,1 тысяч гривен зарплаты по основному месту работы. В 2021 году его зарплата составила почти 889 тысяч.
Столичный мэр заработал в первый год полномасштабной войны 906,3 тысячи гривен. А за 2021 год Виталий Кличко задекларировал 640,7 тысячи гривен зарплаты.
Мэр Львова Андрей Садовый заработал 813,3 тысячи гривен в первый год полномасштабной войны. В 2021 году его зарплата составила 788,9 тысячи.
Мэр Полтавы Александр Лысенко задекларировал за 2022 год 714,8 тысяч гривен зарплаты (2021 – 697,5 тысяч).
Самая маленькая зарплата в 2022 году была у мэра Одессы Геннадия Труханова – 285,6 тысячи гривен. А в 2021 году он заработал 277,9 тысячи.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: 2022 год, зарплата, Игорь Терехов, мер Харкова, областной центр, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 февраля 2024 в 17:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Согласно декларации, самая высокая зарплата в 2022 году среди мэров областных центров была у городского головы Харькова Игоря Терехова – 1 млн 714,9 тысяч гривен, сообщает «Слово и дело».".