У Харкові поліція шукала підлітка, який не хотів вчитись: він ховався у домі
Фото: ГУНП в Харківській області
21 лютого близько 19:00 до правоохоронців звернулася 72-річна жінка і повідомила, що її 15-річний онук не бажав навчатись та пішов з дому.
Правоохоронці розпочали пошуки зниклого і встановили, що хлопець ховався за будинком, а потім потайки повернувся додому та сховався, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські виявили підлітка вдома та провели з ним виховну бесіду.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: внук, дім, искали, подросток, поліція, пряталася, учиться, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 лютого близько 19:00 до правоохоронців звернулася 72-річна жінка і повідомила, що її 15-річний онук не бажав навчатись та пішов з дому.".