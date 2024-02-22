У Харкові поліція шукала підлітка, який не хотів вчитись: він ховався у домі

21 лютого близько 19:00 до правоохоронців звернулася 72-річна жінка і повідомила, що її 15-річний онук не бажав навчатись та пішов з дому.

Правоохоронці розпочали пошуки зниклого і встановили, що хлопець ховався за будинком, а потім потайки повернувся додому та сховався, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські виявили підлітка вдома та провели з ним виховну бесіду.