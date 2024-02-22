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У Харкові поліція шукала підлітка, який не хотів вчитись: він ховався у домі

Суспільство 12:06   22.02.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові поліція шукала підлітка, який не хотів вчитись: він ховався у домі Фото: ГУНП в Харківській області

21 лютого близько 19:00 до правоохоронців звернулася 72-річна жінка і повідомила, що її 15-річний онук не бажав навчатись та пішов з дому.

Правоохоронці розпочали пошуки зниклого і встановили, що хлопець ховався за будинком, а потім потайки повернувся додому та сховався, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські виявили підлітка вдома та провели з ним виховну бесіду.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Лютого 2024 в 12:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 лютого близько 19:00 до правоохоронців звернулася 72-річна жінка і повідомила, що її 15-річний онук не бажав навчатись та пішов з дому.".