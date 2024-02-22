В Харькове полиция искала подростка, не хотевшего учиться: он прятался в доме

21 февраля около 19:00 к правоохранителям обратилась 72-летняя женщина и сообщила, что ее 15-летний внук не хотел учиться и ушел из дома.

Правоохранители начали поиски пропавшего и установили, что парень прятался за домом, а затем тайком вернулся домой и скрылся, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские нашли подростка дома и провели с ним воспитательную беседу.