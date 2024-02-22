В Харькове полиция искала подростка, не хотевшего учиться: он прятался в доме
Фото: ГУНП в Харьковской области
21 февраля около 19:00 к правоохранителям обратилась 72-летняя женщина и сообщила, что ее 15-летний внук не хотел учиться и ушел из дома.
Правоохранители начали поиски пропавшего и установили, что парень прятался за домом, а затем тайком вернулся домой и скрылся, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские нашли подростка дома и провели с ним воспитательную беседу.
Читайте также: «Дети не хотят учиться»: советы психологов Харькова — как полюбить онлайн
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: внук, дім, дом, искали, подросток, полиция, пряталася, учиться, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове полиция искала подростка, не хотевшего учиться: он прятался в доме»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 12:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 февраля около 19:00 к правоохранителям обратилась 72-летняя женщина и сообщила, что ее 15-летний внук не хотел учиться и ушел из дома.".