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В Харькове полиция искала подростка, не хотевшего учиться: он прятался в доме

Общество 12:06   22.02.2024
Виктория Яковенко
В Харькове полиция искала подростка, не хотевшего учиться: он прятался в доме Фото: ГУНП в Харьковской области

21 февраля около 19:00 к правоохранителям обратилась 72-летняя женщина и сообщила, что ее 15-летний внук не хотел учиться и ушел из дома.

Правоохранители начали поиски пропавшего и установили, что парень прятался за домом, а затем тайком вернулся домой и скрылся, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские нашли подростка дома и провели с ним воспитательную беседу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 февраля 2024 в 12:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 февраля около 19:00 к правоохранителям обратилась 72-летняя женщина и сообщила, что ее 15-летний внук не хотел учиться и ушел из дома.".