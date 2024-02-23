Live
  • Пт 23.02.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

Пенсіонерів готують до оборони Харкова – фейк поширили телеграмканали РФ

Суспільство 23:26   23.02.2024
Оксана Якушко
Пенсіонерів готують до оборони Харкова – фейк поширили телеграмканали РФ

Фейк про пенсіонерів повідомив Центр протидії дезінформації.

Російські TG-канали поширюють інформацію, що «командир 113 ОБрТрО готує пенсіонерів до оборони Харкова у ролі живого щита».

Як доказ пропагандисти наводять фото, зроблене нібито під час проведення відповідних занять.

«Насправді 113 ОБрТрО разом з іншими батальйонами провела кілька практичних занять для вчителів предмету «Захист України» в одному з районів Харкова, про що повідомила сама бригада на власній сторінці у Facebook», – зазначили у ЦПД.

Захід відбувся у межах національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання молоді, підтримання зв’язків цивільних із фронтом та підняття морально-психологічного стану харків’ян.

Отже, інформація про підготовку пенсіонерів до оборони Харкова є черговим безглуздим фейком росіян, який поширили, щоб посіяти паніку в суспільстві.

Читайте також: РосЗМІ розганяють фейк про вбивство співробітника ТЦК у Харкові – SPRAVDI

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Пенсіонерів готують до оборони Харкова – фейк поширили телеграмканали РФ
Пенсіонерів готують до оборони Харкова – фейк поширили телеграмканали РФ
23.02.2024, 23:26
Меморіальні дошки чотирьом загиблим захисникам відкрили у школах Харкова
Меморіальні дошки чотирьом загиблим захисникам відкрили у школах Харкова
23.02.2024, 22:22
Сонячно і ожеледиця. Якою буде погода 24 лютого у Харкові та області
Сонячно і ожеледиця. Якою буде погода 24 лютого у Харкові та області
23.02.2024, 20:59
Літак РФ А-50 збили ПС ЗСУ біля Азовського моря (відео)
Літак РФ А-50 збили ПС ЗСУ біля Азовського моря (відео)
23.02.2024, 20:15
Лупцювали ногами. У Харкові двоє чоловіків жорстоко відгамселили сусідку
Лупцювали ногами. У Харкові двоє чоловіків жорстоко відгамселили сусідку
23.02.2024, 18:18
Головні новини Харкова 23.01: Синєгубов заявив про ІПСО, штурм Синьківки
Головні новини Харкова 23.01: Синєгубов заявив про ІПСО, штурм Синьківки
23.02.2024, 22:35

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Пенсіонерів готують до оборони Харкова – фейк поширили телеграмканали РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 23:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фейк про пенсіонерів повідомив Центр протидії дезінформації.".