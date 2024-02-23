Пенсіонерів готують до оборони Харкова – фейк поширили телеграмканали РФ

Фейк про пенсіонерів повідомив Центр протидії дезінформації.

Російські TG-канали поширюють інформацію, що «командир 113 ОБрТрО готує пенсіонерів до оборони Харкова у ролі живого щита».

Як доказ пропагандисти наводять фото, зроблене нібито під час проведення відповідних занять.

«Насправді 113 ОБрТрО разом з іншими батальйонами провела кілька практичних занять для вчителів предмету «Захист України» в одному з районів Харкова, про що повідомила сама бригада на власній сторінці у Facebook», – зазначили у ЦПД.

Захід відбувся у межах національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання молоді, підтримання зв’язків цивільних із фронтом та підняття морально-психологічного стану харків’ян.

Отже, інформація про підготовку пенсіонерів до оборони Харкова є черговим безглуздим фейком росіян, який поширили, щоб посіяти паніку в суспільстві.