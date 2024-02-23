Пенсіонерів готують до оборони Харкова – фейк поширили телеграмканали РФ
Фейк про пенсіонерів повідомив Центр протидії дезінформації.
Російські TG-канали поширюють інформацію, що «командир 113 ОБрТрО готує пенсіонерів до оборони Харкова у ролі живого щита».
Як доказ пропагандисти наводять фото, зроблене нібито під час проведення відповідних занять.
«Насправді 113 ОБрТрО разом з іншими батальйонами провела кілька практичних занять для вчителів предмету «Захист України» в одному з районів Харкова, про що повідомила сама бригада на власній сторінці у Facebook», – зазначили у ЦПД.
Захід відбувся у межах національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання молоді, підтримання зв’язків цивільних із фронтом та підняття морально-психологічного стану харків’ян.
Отже, інформація про підготовку пенсіонерів до оборони Харкова є черговим безглуздим фейком росіян, який поширили, щоб посіяти паніку в суспільстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 23:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фейк про пенсіонерів повідомив Центр протидії дезінформації.".