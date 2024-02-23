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Пенсионеров готовят к обороне Харькова — новый фейк распространили паблики РФ

Общество 23:26   23.02.2024
Оксана Якушко
Пенсионеров готовят к обороне Харькова — новый фейк распространили паблики РФ

О фейке про пенсионеров сообщил Центр противодействия дезинформации.

Российские TG-каналы распространяют информацию, что «командир 113 ОБрТрО готовит пенсионеров к обороне Харькова в качестве живого щита».

Как доказательство, пропагандисты распространяют фото, сделанное якобы во время проведения занятий.

«На самом деле 113 ОБрТрО вместе с другими батальонами провела несколько практических занятий для учителей предмета «Защита Украины» в одном из районов Харькова, о чем сообщила сама бригада на своей странице в Facebook», — отметили в ЦПИ.

Итак, информация о подготовке пенсионеров к обороне Харькова является очередным бессмысленным фейком россиян, который распространили, чтобы посеять панику в обществе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 23:26;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О фейке про пенсионеров сообщил Центр противодействия дезинформации.".