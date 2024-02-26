Пограбував обстріляну музичну школу в Куп’янську: чоловіка посадили на 5 років

На Харківщині засудили чоловіка, який пограбував у Куп’янську музичну школу.

У жовтні 2022-го фігурант, користуючись тим, що будівля місцевої музичної школи пошкоджена внаслідок обстрілів з боку РФ, проник у приміщення закладу і викрав звідти музичні прилади та інструменти. Збитки оцінили у майже 100 тисяч гривень, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці додали, що чоловік у злочині зізнався. Червонозаводський райсуд Харкова призначив чоловіку 5 років тюрми та, на підставі ст. 75 ККУ, його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Однак прокуратура оскаржила цей вирок.

Суд апеляційної інстанції підтримав позицію правоохоронців і призначив фігуранту покарання у виді 5 років позбавлення волі, його визнали винним у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ).