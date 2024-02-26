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Пограбував обстріляну музичну школу в Куп’янську: чоловіка посадили на 5 років

Суспільство 14:45   26.02.2024
Вікторія Яковенко
Пограбував обстріляну музичну школу в Куп’янську: чоловіка посадили на 5 років

На Харківщині засудили чоловіка, який пограбував у Куп’янську музичну школу.

У жовтні 2022-го фігурант, користуючись тим, що будівля місцевої музичної школи пошкоджена внаслідок обстрілів з боку РФ, проник у приміщення закладу і викрав звідти музичні прилади та інструменти. Збитки оцінили у майже 100 тисяч гривень, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці додали, що чоловік у злочині зізнався. Червонозаводський райсуд Харкова призначив чоловіку 5 років тюрми та, на підставі ст. 75 ККУ, його звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Однак прокуратура оскаржила цей вирок.

Суд апеляційної інстанції підтримав позицію правоохоронців і призначив фігуранту покарання у виді 5 років позбавлення волі, його визнали винним у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2024 в 14:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині засудили чоловіка, який пограбував у Куп’янську музичну школу.".