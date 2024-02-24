Пограбування в електричці на Харківщині: у пенсіонера чоловік вкрав телефон

На Харківщині чоловік пограбував пенсіонера в електричці.

Пограбування сталося після зупинки електропотяга сполученням «Лихачове-Харків». Зловмисник вихопив з рук 75-річного чоловіка телефон та втік, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили крадія. Ним виявився 22-річний житель Зміївської громади. Його затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Фігуранту загрожує до 10 років тюрми.