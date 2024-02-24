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Пограбування в електричці на Харківщині: у пенсіонера чоловік вкрав телефон

Суспільство 20:50   24.02.2024
Вікторія Яковенко
Пограбування в електричці на Харківщині: у пенсіонера чоловік вкрав телефон Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині чоловік пограбував пенсіонера в електричці.

Пограбування сталося після зупинки електропотяга сполученням «Лихачове-Харків». Зловмисник вихопив з рук 75-річного чоловіка телефон та втік, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили крадія. Ним виявився 22-річний житель Зміївської громади. Його затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Фігуранту загрожує до 10 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 20:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині чоловік пограбував пенсіонера в електричці.".