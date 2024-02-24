Пограбування в електричці на Харківщині: у пенсіонера чоловік вкрав телефон
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині чоловік пограбував пенсіонера в електричці.
Пограбування сталося після зупинки електропотяга сполученням «Лихачове-Харків». Зловмисник вихопив з рук 75-річного чоловіка телефон та втік, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці встановили крадія. Ним виявився 22-річний житель Зміївської громади. Його затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Фігуранту загрожує до 10 років тюрми.
Читайте також: Військового у Києві вдарив цеглиною та пограбував харків’янин з товаришем
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вор, ограбление, пенсионер, поліція, харківщина, электричка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пограбування в електричці на Харківщині: у пенсіонера чоловік вкрав телефон»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 20:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині чоловік пограбував пенсіонера в електричці.".