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Ограбление в электричке на Харьковщине: у пенсионера мужчина украл телефон

Общество 20:50   24.02.2024
Виктория Яковенко
Ограбление в электричке на Харьковщине: у пенсионера мужчина украл телефон Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине мужчина ограбил пенсионера в электричке.

Ограбление произошло после остановки электропоезда сообщением «Лихачово-Харьков». Злоумышленник выхватил из рук 75-летнего мужчины телефон и сбежал, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили вора. Им оказался 22-летний житель Змиевской громады. Его задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 20:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине мужчина ограбил пенсионера в электричке.".