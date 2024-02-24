Ограбление в электричке на Харьковщине: у пенсионера мужчина украл телефон
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине мужчина ограбил пенсионера в электричке.
Ограбление произошло после остановки электропоезда сообщением «Лихачово-Харьков». Злоумышленник выхватил из рук 75-летнего мужчины телефон и сбежал, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители установили вора. Им оказался 22-летний житель Змиевской громады. Его задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вор, ограбление, пенсионер, полиция, харьковщина, электричка;
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 20:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине мужчина ограбил пенсионера в электричке.".