Ограбление в электричке на Харьковщине: у пенсионера мужчина украл телефон

На Харьковщине мужчина ограбил пенсионера в электричке.

Ограбление произошло после остановки электропоезда сообщением «Лихачово-Харьков». Злоумышленник выхватил из рук 75-летнего мужчины телефон и сбежал, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили вора. Им оказался 22-летний житель Змиевской громады. Его задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ. Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.