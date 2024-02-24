Военного в Киеве ударил кирпичом и ограбил харьковчанин с товарищем (видео)
Фото: ГУНП в городе Киев
В центре Киева на военного напали харьковчанин и житель столицы.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве, злоумышленники ударили потерпевшего по голове кирпичом, а затем отобрали мобильный телефон, кошелек и золотое кольцо.
Полицейские оперативно задержали нападавших. Ими оказались – 44-летний харьковчанин и его 39-летний товарищ, житель столицы. Одного из фигурантов поймали недалеко от места происшествия, его сообщника – на левом берегу города Киева.
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 УКУ – разбой. Решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 10:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Киева на военного напали харьковчанин и житель столицы.".