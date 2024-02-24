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Военного в Киеве ударил кирпичом и ограбил харьковчанин с товарищем (видео)

Происшествия 10:23   24.02.2024
Виктория Яковенко
Военного в Киеве ударил кирпичом и ограбил харьковчанин с товарищем (видео) Фото: ГУНП в городе Киев

В центре Киева на военного напали харьковчанин и житель столицы.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве, злоумышленники ударили потерпевшего по голове кирпичом, а затем отобрали мобильный телефон, кошелек и золотое кольцо.

Полицейские оперативно задержали нападавших. Ими оказались – 44-летний харьковчанин и его 39-летний товарищ, житель столицы. Одного из фигурантов поймали недалеко от места происшествия, его сообщника – на левом берегу города Киева.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 УКУ – разбой. Решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в городе Киев

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 февраля 2024 в 10:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Киева на военного напали харьковчанин и житель столицы.".