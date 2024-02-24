Военного в Киеве ударил кирпичом и ограбил харьковчанин с товарищем (видео)

В центре Киева на военного напали харьковчанин и житель столицы.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Киеве, злоумышленники ударили потерпевшего по голове кирпичом, а затем отобрали мобильный телефон, кошелек и золотое кольцо.

Полицейские оперативно задержали нападавших. Ими оказались – 44-летний харьковчанин и его 39-летний товарищ, житель столицы. Одного из фигурантов поймали недалеко от места происшествия, его сообщника – на левом берегу города Киева.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 УКУ – разбой. Решается вопрос об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.