Військового у Києві вдарив цеглиною та пограбував харків’янин з товаришем

У центрі Києва на військового напали харків’янин та житель столиці.

Як повідомили у ГУ Нацполіції у Києві, зловмисники вдарили потерпілого по голові цеглиною, а потім відібрали мобільний телефон, гаманець та золоту каблучку.

Поліцейські оперативно затримали нападників. Ними виявилися – 44-річний харків’янин його 39-річний товариш, мешканець столиці. Одного із фігурантів піймали неподалік місця події, його спільника – на лівому березі міста Києва.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ – розбій. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловікам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.