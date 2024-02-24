Військового у Києві вдарив цеглиною та пограбував харків’янин з товаришем
Фото: ГУНП у місті Київ
У центрі Києва на військового напали харків’янин та житель столиці.
Як повідомили у ГУ Нацполіції у Києві, зловмисники вдарили потерпілого по голові цеглиною, а потім відібрали мобільний телефон, гаманець та золоту каблучку.
Поліцейські оперативно затримали нападників. Ними виявилися – 44-річний харків’янин його 39-річний товариш, мешканець столиці. Одного із фігурантів піймали неподалік місця події, його спільника – на лівому березі міста Києва.
Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ – розбій. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловікам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 15 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2024 в 10:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Києва на військового напали харків’янин та житель столиці.".