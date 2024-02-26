Ограбил обстрелянную музыкальную школу в Купянске: мужчину посадили на 5 лет

В Харьковской области осудили мужчину, который ограбил в Купянске музыкальную школу.

В октябре 2022-го фигурант, пользуясь тем, что здание местной музыкальной школы повреждено в результате обстрелов со стороны РФ, проник в помещение заведения и похитил музыкальные приборы и инструменты. Ущерб оценили почти в 100 тысяч гривен, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители добавили, что мужчина в преступлении признался. Червонозаводской райсуд Харькова назначил мужчине 5 лет тюрмы и, на основании ст. 75 УКУ, он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Однако прокуратура обжаловала этот приговор.

Суд апелляционной инстанции поддержал позицию правоохранителей и назначил фигуранту наказания в виде 5 лет лишения свободы, его признали виновным в совершении кражи в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ).