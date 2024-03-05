Привласнив агрофірму померлого знайомого: на Харківщині викрили рейдера
Правоохоронці викрили 67-річного чоловіка, який заволодів агропідприємством померлого знайомого на Харківщині.
За даними Харківської обласної прокуратури, у селі Рідкодуб Купʼянського району знаходилось приватне сільськогосподарське підприємство. З 24 лютого по 7 вересня 2022-го територія населеного пункту була під окупацією. А у жовтні того ж року власник та засновник підприємства помер.
«Підозрюваний, дізнавшись про смерть власника, який був його давнім знайомим, вирішив стати новим «очільником» підприємства. Через його оборудку було складено фейковий договір купівлі-продажу корпоративних прав, датований липнем 2022 року. Відповідно до умов угоди, справжній власник нібито передав у власність частку у статутному капіталі, що становить 100%, підозрюваному за 2000 грн», – зазначили у прокуратурі.
Внаслідок «схеми» ділок незаконно заволодів підприємством та його майном, серед якого сільськогосподарська техніка та майже 2500 тонн зерна. Загальні збитки сягають майже 6 млн грн.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом протиправного заволодіння майном підприємства, у тому числі частками його засновників, учасників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду (ч. 3 ст. 206-2 ККУ).
Наразі фігурант перебуває за кордоном. Правоохоронці вирішують питання про оголошення його в міжнародний розшук.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 16:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 67-річного чоловіка, який заволодів агропідприємством померлого знайомого на Харківщині.".