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Присвоил агрофирму умершего знакомого: на Харьковщине разоблачили рейдера

Общество 16:22   05.03.2024
Виктория Яковенко
Присвоил агрофирму умершего знакомого: на Харьковщине разоблачили рейдера Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили 67-летнего мужчину, который завладел агропредприятием умершего знакомого на Харьковщине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в селе Редкодуб Купянского района находилось частное сельскохозяйственное предприятие. С 24 февраля по 7 сентября 2022 года территория населенного пункта была под оккупацией. А в октябре того же года владелец и учредитель предприятия умер.

«Подозреваемый, узнав о смерти собственника, который был его давним знакомым, решил стать новым «руководителем» предприятия. Из-за его сделки был составлен фейковый договор купли-продажи корпоративных прав, датированный июлем 2022 года. Согласно условиям соглашения, настоящий владелец якобы передал в собственность долю в уставном капитале, что составляет 100%, подозреваемому за 2000 грн», — отметили в прокуратуре.

В результате «схемы» делец незаконно завладел предприятием и его имуществом, среди которого сельскохозяйственная техника и почти 2500 тонн зерна. Общий ущерб достигает почти 6 млн грн.

Мужчине сообщили о подозрении по факту противоправного завладения имуществом предприятия, в том числе частицами его учредителей, участников, путем совершения сделок с использованием поддельных документов, по предварительному сговору группой лиц, причинившим большой ущерб (ч. 3 ст. 206-2 УКУ).

Сейчас фигурант находится за границей. Правоохранители решают вопрос об объявлении его в международный розыск.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 16:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 67-летнего мужчину, который завладел агропредприятием умершего знакомого на Харьковщине.".