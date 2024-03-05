Присвоил агрофирму умершего знакомого: на Харьковщине разоблачили рейдера
Правоохранители разоблачили 67-летнего мужчину, который завладел агропредприятием умершего знакомого на Харьковщине.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в селе Редкодуб Купянского района находилось частное сельскохозяйственное предприятие. С 24 февраля по 7 сентября 2022 года территория населенного пункта была под оккупацией. А в октябре того же года владелец и учредитель предприятия умер.
«Подозреваемый, узнав о смерти собственника, который был его давним знакомым, решил стать новым «руководителем» предприятия. Из-за его сделки был составлен фейковый договор купли-продажи корпоративных прав, датированный июлем 2022 года. Согласно условиям соглашения, настоящий владелец якобы передал в собственность долю в уставном капитале, что составляет 100%, подозреваемому за 2000 грн», — отметили в прокуратуре.
В результате «схемы» делец незаконно завладел предприятием и его имуществом, среди которого сельскохозяйственная техника и почти 2500 тонн зерна. Общий ущерб достигает почти 6 млн грн.
Мужчине сообщили о подозрении по факту противоправного завладения имуществом предприятия, в том числе частицами его учредителей, участников, путем совершения сделок с использованием поддельных документов, по предварительному сговору группой лиц, причинившим большой ущерб (ч. 3 ст. 206-2 УКУ).
Сейчас фигурант находится за границей. Правоохранители решают вопрос об объявлении его в международный розыск.
Читайте также: Терроризировали харьковчан: поймали банду, которой руководил авторитет из СИЗО
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: агрофирам, окупація, прокуратура, рейдер, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Присвоил агрофирму умершего знакомого: на Харьковщине разоблачили рейдера»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 67-летнего мужчину, который завладел агропредприятием умершего знакомого на Харьковщине.".