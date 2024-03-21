Смарт-годинник – універсальний гаджет сучасного користувача

Різноманітні прикраси та аксесуари в образі людини дозволяють покращити його і тим самим підвищити функціональність. Одним з найбільш практичних таких аксесуарів є смарт-годинник, який допоможе стилізувати образ, підкреслити індивідуальність, а також у будь-який момент скористатися функціональним девайсом.

Особливість таких пристроїв у тому, що це невеликий смартфон і навіть міні-комп’ютер, де можна приймати дзвінки, отримувати або надсилати повідомлення, використовувати браузер та багато інших вбудованих програм. Обираючи смарт-годинник, залишається лише визначитися з технічними параметрами, характеристиками та вбудованими датчиками. Також виробники враховують запити покупців та намагаються урізноманітнити зовнішнє виконання пристроїв.

Різновиди годинників

Вони поділяються на дві великі категорії:

1. Цифрові. Великий знімний екран іноді доповнюється сенсором;

2. Аналогові. Найпростіший годинник у виконанні без великої кількості датчиків та додаткових функцій.

Якість та довговічність залежить від того, з якого матеріалу виготовлений корпус. Найбільш міцним є металевий корпус, хоча є моделі із пластику та спеціальної сталі. Найбільш зручна діагональ годинника для носіння на руці – це 1,4-1,7 дюйма.

Для повноцінної роботи потрібна синхронізація із телефоном. Надалі на годиннику відображатиметься інформація про те, хто дзвонить, на які програми прийшли повідомлення та багато іншого.

Функціонал годинників

Попри портативність гаджета, він увібрав у себе величезну кількість можливостей та функцій:

– контроль денної активності;

– крокомір;

– термометр;

– гіроскоп;

– пульсометр;

– трекінг сну;

– лічильник калорій;

– барометр;

– будильник та багато іншого.

Наявність додаткових програм робить функціонал розширеним. Допускається проведення безконтактних платежів за допомогою NFC, а також можна приймати дзвінки та повноцінно розмовляти розумним годинником.

Де купити смарт-годинник?

Інтернет-магазин «ДЕКА» пропонує велику різноманітність годинників, які відрізнятимуться діагоналлю та формою екрана, кольором, функціоналом, ремінцем та багатьма іншими параметрами. На сайті deka.ua є зручний каталог з фільтром для вибору, вказуючи свої переваги та критерії відбору. Є на вибір ремінці зі сталі, каучуку, силікону, текстилю, натуральної шкіри та екошкіри.

Фахівці нададуть допомогу у підборі, врахують усі запити щодо вибору та дадуть рекомендації щодо купівлі. На всі розумні годинники надається гарантія від виробника.