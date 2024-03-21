Смарт-часы – универсальный гаджет современного пользователя
Разнообразные украшения и аксессуары в образе человека позволяют улучшить его и тем самым повысить дополнительно функциональность. Одним из наиболее практичных таких аксессуаров являются смарт-часы, которые помогут стилизовать образ, подчеркнуть индивидуальность, а также в любой момент воспользоваться функциональным девайсом.
Особенность таких устройств в том, что это небольшой смартфон и даже мини-компьютер, где можно принимать звонки, получать или отправлять сообщения, использовать браузер и многие другие встроенные программы. Выбирая смарт-часы, остается лишь определиться с техническими параметрами, характеристиками и встроенными датчиками. Также производители учитывают запросы покупателей и стараются разнообразить внешнее исполнение устройств.
Разновидности часов
Они делятся на две большие категории:
1. Цифровые. Большой съемный экран, иногда дополняется сенсором;
2. Аналоговые. Самые простые часы в исполнении без большого количества датчиков и дополнительных функций.
Качество и долговечность зависит от того, из какого материала изготовлен корпус. Наиболее прочным является металлический корпус, хотя есть модели из пластика и специальной стали. Наиболее удобная диагональ часов для ношения на руке – это 1,4-1,7 дюймов.
Для полноценной работы нужна синхронизация с телефоном. В дальнейшем на часах будет отображаться информация о том, кто звонит, на какие приложения пришли уведомления и многое другое.
Функционал часов
Несмотря на портативность гаджета, он вобрал в себя огромное количество возможностей и функций:
контроль дневной активности;
— шагомер;
— термометр;
— гироскоп;
— пульсометр;
— трекинг сна;
— счетчик калорий;
— барометр;
— будильник и многое другое.
Наличие дополнительных приложений делает функционал расширенным. Допускается проведение бесконтактных платежей с помощью NFC, а также можно принимать звонки и полноценно разговаривать по умным часам.
Где купить смарт-часы?
Интернет-магазине «ДЕКА» предлагает большое разнообразие часов, которые будут отличаться диагональю и формой экрана, цветом, функционалом, ремешком и многими другими параметрами. На сайте deka.ua есть удобный каталог с фильтром для выбора, указывая свои предпочтения и критерии отбора. Имеются на выбор ремешки из стали, каучука, силикона, текстиля, натуральной кожи и экокожи.
Специалисты предоставят помощь в подборе, учтут все запросы по выбору и дадут рекомендации по покупке. На все умные часы предоставляется гарантия от производителя.
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- • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 13:32;
Корреспондент Ирина Максимова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разнообразные украшения и аксессуары в образе человека позволяют улучшить его и тем самым повысить дополнительно функциональность. Одним из наиболее практичных таких аксессуаров являются смарт-часы, которые помогут стилизовать образ, подчеркнуть индивидуальность, а также в любой момент воспользоваться функциональным девайсом.".