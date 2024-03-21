Live
  • Чт 21.03.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 39.14
  • EUR 42.44

Смарт-часы – универсальный гаджет современного пользователя

Реклама 13:32   21.03.2024
Ирина Максимова
Смарт-часы – универсальный гаджет современного пользователя

Разнообразные украшения и аксессуары в образе человека позволяют улучшить его и тем самым повысить дополнительно функциональность. Одним из наиболее практичных таких аксессуаров являются смарт-часы, которые помогут стилизовать образ, подчеркнуть индивидуальность, а также в любой момент воспользоваться функциональным девайсом.

02

 

Особенность таких устройств в том, что это небольшой смартфон и даже мини-компьютер, где можно принимать звонки, получать или отправлять сообщения, использовать браузер и многие другие встроенные программы. Выбирая смарт-часы, остается лишь определиться с техническими параметрами, характеристиками и встроенными датчиками. Также производители учитывают запросы покупателей и стараются разнообразить внешнее исполнение устройств.

Разновидности часов

Они делятся на две большие категории:

1. Цифровые. Большой съемный экран, иногда дополняется сенсором;

2. Аналоговые. Самые простые часы в исполнении без большого количества датчиков и дополнительных функций.

Качество и долговечность зависит от того, из какого материала изготовлен корпус. Наиболее прочным является металлический корпус, хотя есть модели из пластика и специальной стали. Наиболее удобная диагональ часов для ношения на руке – это 1,4-1,7 дюймов.

03

 

Для полноценной работы нужна синхронизация с телефоном. В дальнейшем на часах будет отображаться информация о том, кто звонит, на какие приложения пришли уведомления и многое другое.

Функционал часов

Несмотря на портативность гаджета, он вобрал в себя огромное количество возможностей и функций:

контроль дневной активности;

— шагомер;

— термометр;

— гироскоп;

— пульсометр;

— трекинг сна;

— счетчик калорий;

— барометр;

— будильник и многое другое.

Наличие дополнительных приложений делает функционал расширенным. Допускается проведение бесконтактных платежей с помощью NFC, а также можно принимать звонки и полноценно разговаривать по умным часам.

Где купить смарт-часы?

Интернет-магазине «ДЕКА» предлагает большое разнообразие часов, которые будут отличаться диагональю и формой экрана, цветом, функционалом, ремешком и многими другими параметрами. На сайте deka.ua есть удобный каталог с фильтром для выбора, указывая свои предпочтения и критерии отбора. Имеются на выбор ремешки из стали, каучука, силикона, текстиля, натуральной кожи и экокожи.

01

Специалисты предоставят помощь в подборе, учтут все запросы по выбору и дадут рекомендации по покупке. На все умные часы предоставляется гарантия от производителя.

Читайте также: Уникальную драгоценность, утерянную 100 лет назад, нашли в пещере в Италии

Автор: Ирина Максимова
Популярно
Главные новости Харькова 21 марта: удар «Искандера», объявили день траура
Главные новости Харькова 21 марта: удар «Искандера», объявили день траура
21.03.2024, 14:25
По Харьковщине били «Искандером»: поврежден железнодорожный вокзал, раненые
По Харьковщине били «Искандером»: поврежден железнодорожный вокзал, раненые
21.03.2024, 08:51
Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 28 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: вакансии от 11 до 28 тысяч гривен
21.03.2024, 12:13
«Работы еще на десятки лет»: какие «ловушки» находят саперы на Харьковщине
«Работы еще на десятки лет»: какие «ловушки» находят саперы на Харьковщине
21.03.2024, 13:52
Драка переросла в убийство: на Харьковщине задержали мужчину (фото)
Драка переросла в убийство: на Харьковщине задержали мужчину (фото)
21.03.2024, 12:41
Строительство подземной школы в Харькове — на финишном этапе: когда за парты
Строительство подземной школы в Харькове — на финишном этапе: когда за парты
21.03.2024, 10:03

Новости по теме:

15:26
Bob Basset о том, как поменять мировую эстетику, не ставя себе жизненных альтернатив
17:46
Ученые создали искусственную кожу, чувствительную к прикосновениям (фото)

Вы читали новость: «Смарт-часы – универсальный гаджет современного пользователя»; из категории Реклама на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 13:32;

  • Корреспондент Ирина Максимова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разнообразные украшения и аксессуары в образе человека позволяют улучшить его и тем самым повысить дополнительно функциональность. Одним из наиболее практичных таких аксессуаров являются смарт-часы, которые помогут стилизовать образ, подчеркнуть индивидуальность, а также в любой момент воспользоваться функциональным девайсом.".