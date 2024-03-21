Смарт-часы – универсальный гаджет современного пользователя

Разнообразные украшения и аксессуары в образе человека позволяют улучшить его и тем самым повысить дополнительно функциональность. Одним из наиболее практичных таких аксессуаров являются смарт-часы, которые помогут стилизовать образ, подчеркнуть индивидуальность, а также в любой момент воспользоваться функциональным девайсом.

Особенность таких устройств в том, что это небольшой смартфон и даже мини-компьютер, где можно принимать звонки, получать или отправлять сообщения, использовать браузер и многие другие встроенные программы. Выбирая смарт-часы, остается лишь определиться с техническими параметрами, характеристиками и встроенными датчиками. Также производители учитывают запросы покупателей и стараются разнообразить внешнее исполнение устройств.

Разновидности часов

Они делятся на две большие категории:

1. Цифровые . Большой съемный экран, иногда дополняется сенсором;

2. Аналоговые . Самые простые часы в исполнении без большого количества датчиков и дополнительных функций.

Качество и долговечность зависит от того, из какого материала изготовлен корпус. Наиболее прочным является металлический корпус, хотя есть модели из пластика и специальной стали. Наиболее удобная диагональ часов для ношения на руке – это 1,4-1,7 дюймов.

Для полноценной работы нужна синхронизация с телефоном. В дальнейшем на часах будет отображаться информация о том, кто звонит, на какие приложения пришли уведомления и многое другое.

Функционал часов

Несмотря на портативность гаджета, он вобрал в себя огромное количество возможностей и функций:

контроль дневной активности;

— шагомер;

— термометр;

— гироскоп;

— пульсометр;

— трекинг сна;

— счетчик калорий;

— барометр;

— будильник и многое другое.

Наличие дополнительных приложений делает функционал расширенным. Допускается проведение бесконтактных платежей с помощью NFC, а также можно принимать звонки и полноценно разговаривать по умным часам.

Где купить смарт-часы?

Интернет-магазине «ДЕКА» предлагает большое разнообразие часов, которые будут отличаться диагональю и формой экрана, цветом, функционалом, ремешком и многими другими параметрами. На сайте deka.ua есть удобный каталог с фильтром для выбора, указывая свои предпочтения и критерии отбора. Имеются на выбор ремешки из стали, каучука, силикона, текстиля, натуральной кожи и экокожи.

Специалисты предоставят помощь в подборе, учтут все запросы по выбору и дадут рекомендации по покупке. На все умные часы предоставляется гарантия от производителя.