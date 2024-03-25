Викрав авто й за кілька днів продав за 20 тис. грн: кримінал на Харківщині
У Харківській області повідомили про підозру 25-річному чоловіку. За версією поліції він викрав авто у свого знайомого і швидко перепродав.
Викрадення сталося в лютому в селі Верхня Орілька Лозівського району. До поліції звернувся 55-річний власник “Daewoo Lanos”.
“Зі слів заявника, напередодні до нього в гості прийшов знайомий. Вони разом пиячили, ввечері господар прокинувся і виявив відсутність товариша та своєї автівки”, – повідомили подробиці у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліціянти протягом кількох днів шукали автомобіль і передбачуваного викрадача. Знайшли машину в місті Панютине.
“Також поліцейські розшукали зловмисника. Ним виявився 25-річний знайомий заявника. Чоловік раніше неодноразово був судимий за кримінальні правопорушення. Як з’ясувалося, він встиг швидко продати викрадений автомобіль за 20 000 гривень”, – зазначили в ГУНП.
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Викрадачеві повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авто, новини Харкова, поліція, угон;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 18:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області повідомили про підозру 25-річному чоловіку. За версією поліції він викрав авто у свого знайомого і швидко перепродав".