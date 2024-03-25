Поводився на дорозі «неадекватно»: водій у Харкові пропонував копам $500

У Харкові вчора водій з ознаками алкогольного сп’яніння пропонував 500 доларів патрульним.

«Вчора вночі, під час патрулювання Слобідського району на службовий планшет надійшов виклик «Порушення ПДР». Патрульні з’ясували, що керманич автомобіля ВАЗ подився на дорозі неадекватно та порушував ПДР», – розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Копи виявили та зупинили авто. За даними патрульних, водій був з ознаками алкогольного сп’яніння, тож інспектори почали складати відповідні адмінматеріали. Чоловік, у свою чергу, запропонував поліцейським хабаря у сумі 500 доларів.

«На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував та наполягав «на вирішенні питання на місці», – додали правоохоронці.

Тож копи викликали на місце слідчо-оперативну групу. На водія склали адміністративну постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування водієм та пасажирами засобами пасивної безпеки) та адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо, раніше в Управлінні патрульної поліції у Харківській області повідомляли, що 33 водії з ознаками сп’яніння викрили протягом вихідних на дорогах регіону. Крім цього, копи виявили дев’ятьох людей, у яких при собі були імовірно наркотики. 476 водіїв порушили правила дорожнього руху.