Live
  • Пн 25.03.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 38.91
  • EUR 42.13

Поводився на дорозі «неадекватно»: водій у Харкові пропонував копам $500

Суспільство 11:16   25.03.2024
Вікторія Яковенко
Поводився на дорозі «неадекватно»: водій у Харкові пропонував копам $500 Фото: Управління патрульної поліції в Харківській області

У Харкові вчора водій з ознаками алкогольного сп’яніння пропонував 500 доларів патрульним.

«Вчора вночі, під час патрулювання Слобідського району на службовий планшет надійшов виклик «Порушення ПДР». Патрульні з’ясували, що керманич автомобіля ВАЗ подився на дорозі неадекватно та порушував ПДР», – розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Копи виявили та зупинили авто. За даними патрульних, водій був з ознаками алкогольного сп’яніння, тож інспектори почали складати відповідні адмінматеріали. Чоловік, у свою чергу, запропонував поліцейським хабаря у сумі 500 доларів.

«На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував та наполягав «на вирішенні питання на місці», – додали правоохоронці.

Тож копи викликали на місце слідчо-оперативну групу. На водія склали адміністративну постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування водієм та пасажирами засобами пасивної безпеки) та адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо, раніше в Управлінні патрульної поліції у Харківській області повідомляли, що 33 водії з ознаками сп’яніння викрили протягом вихідних на дорогах регіону. Крім цього, копи виявили дев’ятьох людей, у яких при собі були імовірно наркотики. 476 водіїв порушили правила дорожнього руху.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові вандали пошкодили 14 урн в сквері (фото)
У Харкові вандали пошкодили 14 урн в сквері (фото)
25.03.2024, 11:38
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
Метро в Харкові працює тільки як укриття, на маршрути вийшли автобуси
22.03.2024, 07:12
Погодинні графіки увімкнення світла ввели для 200 тисяч абонентів Харкова
Погодинні графіки увімкнення світла ввели для 200 тисяч абонентів Харкова
24.03.2024, 11:10
Який громадський транспорт працюватиме в Харкові в понеділок – дані мерії
Який громадський транспорт працюватиме в Харкові в понеділок – дані мерії
24.03.2024, 19:36
Поводився на дорозі «неадекватно»: водій у Харкові пропонував копам $500
Поводився на дорозі «неадекватно»: водій у Харкові пропонував копам $500
25.03.2024, 11:16
ТЕЦ практично зруйнована – Терехов про ситуацію в Харкові
ТЕЦ практично зруйнована – Терехов про ситуацію в Харкові
22.03.2024, 17:03

Новини за темою:

14:51
Мінус спостережний пункт та авто РФ – робота прикордонників на Харківщині
13:21
Кинув гранату під авто військової: на Харківщині затримали чоловіка
15:26
Ворожий дрон атакував рятувальників на Харківщині (відео)
13:55
Комунальники деокупованих районів Харківщини отримали нові авто за 2 млн євро
12:32
Суддя у Харкові за свої гроші купив мікроавтобус військовим

Ви читали новину: «Поводився на дорозі «неадекватно»: водій у Харкові пропонував копам $500»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 11:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вчора водій з ознаками алкогольного сп’яніння пропонував 500 доларів патрульним.".