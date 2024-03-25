На дорогах Харківщини у вихідні ловили п’яних водіїв і штрафували пішоходів
Інфографіка УПП в області
33 водії з ознаками сп’яніння викрили протягом вихідних на дорогах Харківської області.
Крім цього, копи виявили дев’ятьох людей, в яких при собі були імовірно наркотики. 476 водіїв порушили правила дорожнього руху, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.
Також за порушення правил дорожнього руху інспектори притягнули до відповідальності 96 пішоходів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: водій, патрульні, пешеходы, поліція, пьяный, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 10:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "33 водії з ознаками сп’яніння викрили протягом вихідних на дорогах Харківської області".