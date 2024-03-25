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На дорогах Харківщини у вихідні ловили п’яних водіїв і штрафували пішоходів

Суспільство 10:53   25.03.2024
Олена Нагорна
На дорогах Харківщини у вихідні ловили п’яних водіїв і штрафували пішоходів Інфографіка УПП в області

33 водії з ознаками сп’яніння викрили протягом вихідних на дорогах Харківської області.

Крім цього, копи виявили дев’ятьох людей, в яких при собі були імовірно наркотики. 476 водіїв порушили правила дорожнього руху, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Також за порушення правил дорожнього руху інспектори притягнули до відповідальності 96 пішоходів.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 10:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "33 водії з ознаками сп’яніння викрили протягом вихідних на дорогах Харківської області".