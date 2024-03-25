На дорогах Харківщини у вихідні ловили п’яних водіїв і штрафували пішоходів

33 водії з ознаками сп’яніння викрили протягом вихідних на дорогах Харківської області.

Крім цього, копи виявили дев’ятьох людей, в яких при собі були імовірно наркотики. 476 водіїв порушили правила дорожнього руху, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

Також за порушення правил дорожнього руху інспектори притягнули до відповідальності 96 пішоходів.