На дорогах Харькова в выходные ловили пьяных водителей и штрафовали пешеходов

33 водителя с признаками опьянения разоблачили в течение выходных на дорогах Харьковской области.

Кроме этого, копы обнаружили девятерых человек, у которых при себе были предположительно наркотики. 476 водителей нарушили ПДД, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Также за нарушение ПДД инспекторы привлекли к ответственности 96 пешеходов.