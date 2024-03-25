На дорогах Харькова в выходные ловили пьяных водителей и штрафовали пешеходов
Инфографика УПП в области
33 водителя с признаками опьянения разоблачили в течение выходных на дорогах Харьковской области.
Кроме этого, копы обнаружили девятерых человек, у которых при себе были предположительно наркотики. 476 водителей нарушили ПДД, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Также за нарушение ПДД инспекторы привлекли к ответственности 96 пешеходов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водій, водитель, патрульні, патрульные, пешеходы, полиция, пьяный, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 10:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "33 водителя с признаками опьянения разоблачили в течение выходных на дорогах Харьковской области".