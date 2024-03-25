Live
  • Пн 25.03.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 38.91
  • EUR 42.13

На дорогах Харькова в выходные ловили пьяных водителей и штрафовали пешеходов

Общество 10:53   25.03.2024
Елена Нагорная
На дорогах Харькова в выходные ловили пьяных водителей и штрафовали пешеходов Инфографика УПП в области

33 водителя с признаками опьянения разоблачили в течение выходных на дорогах Харьковской области.

Кроме этого, копы обнаружили девятерых человек, у которых при себе были предположительно наркотики. 476 водителей нарушили ПДД, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Также за нарушение ПДД инспекторы привлекли к ответственности 96 пешеходов.

Читайте также: В Харькове на дороги вышли регулировщики, светофоры не работают (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 25 марта: смертельный пожар, метро работает
Главные новости Харькова 25 марта: смертельный пожар, метро работает
25.03.2024, 10:23
Харьковчане будут без света по шесть часов: опубликован график отключений
Харьковчане будут без света по шесть часов: опубликован график отключений
24.03.2024, 17:54
В Харькове вандалы повредили 14 урн в сквере (фото)
В Харькове вандалы повредили 14 урн в сквере (фото)
25.03.2024, 11:38
Когда ситуация со светом в Харькове станет «существенно лучше» — прогноз
Когда ситуация со светом в Харькове станет «существенно лучше» — прогноз
25.03.2024, 09:38
Велика вероятность увидеть полярное сияние в Харькове этой ночью — астроном
Велика вероятность увидеть полярное сияние в Харькове этой ночью — астроном
24.03.2024, 23:21
«Энергетики сделали невероятное»: Терехов сообщил, как будет работать метро
«Энергетики сделали невероятное»: Терехов сообщил, как будет работать метро
25.03.2024, 08:30

Новости по теме:

10:53
На дорогах Харькова в выходные ловили пьяных водителей и штрафовали пешеходов
22:43
«У меня чека!»: пьяный водитель в Харькове угрожал подорвать гранату (видео)
11:44
Ранены фельдшер и водитель скорой, россияне обстреляли медпункт на Харьковщине
22:30
Две взятки от пьяных водителей получили патрульные в Харькове за минувшую ночь
08:17
Пьяный водитель в Харькове предлагал копам 300 долларов

Вы читали новость: «На дорогах Харькова в выходные ловили пьяных водителей и штрафовали пешеходов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 10:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "33 водителя с признаками опьянения разоблачили в течение выходных на дорогах Харьковской области".