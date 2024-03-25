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Вел себя на дороге «неадекватно»: водитель в Харькове предлагал копам $500

Общество 11:16   25.03.2024
Виктория Яковенко
Вел себя на дороге «неадекватно»: водитель в Харькове предлагал копам $500 Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

В Харькове вчера водитель с признаками алкогольного опьянения предлагал 500 долларов патрульным.

«Вчера ночью во время патрулирования Слободского района на служебный планшет поступил вызов «Нарушения ПДД». Патрульные выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ вел себя на дороге неадекватно и нарушал ПДД», — рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Копы обнаружили и остановили автомобиль. По данным патрульных, водитель был с признаками алкогольного опьянения, поэтому инспекторы начали составлять соответствующие админматериалы. Мужчина, в свою очередь, предложил полицейским взятку в сумме 500 долларов.

«На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды гражданин не реагировал и настаивал на «решении вопроса на месте», — добавили правоохранители.

Так что копы вызвали на место следственно-оперативную группу. На водителя составили административное постановление по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил использования водителем и пассажирами средствами пассивной безопасности) и административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУпАП.

Напомним, ранее в Управлении патрульной полиции в Харьковской области сообщали, что 33 водителя с признаками опьянения разоблачили в течение выходных на дорогах региона.  Кроме этого, копы обнаружили девятерых человек, у которых при себе были предположительно наркотики. 476 водителей нарушили ПДД.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 11:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове вчера водитель с признаками алкогольного опьянения предлагал 500 долларов патрульным.".