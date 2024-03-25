Украл авто и за несколько дней продал за 20 тыс. грн: угон на Харьковщине

В Харьковской области сообщили о подозрении 25-летнему угонщику. По версии полиции, он выкрал авто у своего знакомого и быстро перепродал.

Угон произошел в феврале в селе Верхняя Орелька Лозовского района. В полицию обратился 55-летний владелец «Daewoo Lanos».

«По словам заявителя, накануне к нему в гости пришел знакомый. Они вместе пьянствовали, вечером хозяин проснулся и обнаружил отсутствие товарища и своего автомобиля», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские в течение нескольких дней искали автомобиль и предполагаемого угонщика. Нашли машину в городе Панютино.

«Также полицейские разыскали злоумышленника. Им оказался 25-летний знакомый заявителя. Мужчина ранее неоднократно был судим за уголовные правонарушения. Как выяснилось, он успел быстро продать угнанный автомобиль за 20 000 гривен», — отметили в ГУНП.

Угонщику сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством.