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Украл авто и за несколько дней продал за 20 тыс. грн: угон на Харьковщине

Происшествия 18:06   25.03.2024
Оксана Горун
Украл авто и за несколько дней продал за 20 тыс. грн: угон на Харьковщине

В Харьковской области сообщили о подозрении 25-летнему угонщику. По версии полиции, он выкрал авто у своего знакомого и быстро перепродал.

Угон произошел в феврале в селе Верхняя Орелька Лозовского района. В полицию обратился 55-летний владелец «Daewoo Lanos».

«По словам заявителя, накануне к нему в гости пришел знакомый. Они вместе пьянствовали, вечером хозяин проснулся и обнаружил отсутствие товарища и своего автомобиля», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские в течение нескольких дней искали автомобиль и предполагаемого угонщика. Нашли машину в городе Панютино.

Угнал автомобиль у знакомого на Харьковщине

«Также полицейские разыскали злоумышленника. Им оказался 25-летний знакомый заявителя. Мужчина ранее неоднократно был судим за уголовные правонарушения. Как выяснилось, он успел быстро продать угнанный автомобиль за 20 000 гривен», — отметили в ГУНП.

Угнал автомобиль у знакомого на Харьковщине 3

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Угонщику сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 18:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сообщили о подозрении 25-летнему угонщику. По версии полиции, он выкрал авто у своего знакомого и быстро перепродал".