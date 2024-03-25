Украл авто и за несколько дней продал за 20 тыс. грн: угон на Харьковщине
В Харьковской области сообщили о подозрении 25-летнему угонщику. По версии полиции, он выкрал авто у своего знакомого и быстро перепродал.
Угон произошел в феврале в селе Верхняя Орелька Лозовского района. В полицию обратился 55-летний владелец «Daewoo Lanos».
«По словам заявителя, накануне к нему в гости пришел знакомый. Они вместе пьянствовали, вечером хозяин проснулся и обнаружил отсутствие товарища и своего автомобиля», — сообщили подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Полицейские в течение нескольких дней искали автомобиль и предполагаемого угонщика. Нашли машину в городе Панютино.
«Также полицейские разыскали злоумышленника. Им оказался 25-летний знакомый заявителя. Мужчина ранее неоднократно был судим за уголовные правонарушения. Как выяснилось, он успел быстро продать угнанный автомобиль за 20 000 гривен», — отметили в ГУНП.
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Угонщику сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авто, новости Харькова, полиция, угон;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 18:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области сообщили о подозрении 25-летнему угонщику. По версии полиции, он выкрал авто у своего знакомого и быстро перепродал".