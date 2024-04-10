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Пільгу на комуналку до 50% отримали сім’ї загиблих бійців на Харківщині

Політика 17:16   10.04.2024
Олена Нагорна
Пільгу на комуналку до 50% отримали сім’ї загиблих бійців на Харківщині

Низку рішень щодо пільг та виплат для сімей полеглих українських захисників на Харківщині ухвалили 10 квітня на сесії обласної ради, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, сім’ї загиблих бійців із населених пунктів у районах області, окрім Харкова, можуть отримати щомісячну знижку на комунальні послуги у розмірі до 50%.

Також діти полеглих воїнів отримуватимуть щомісячну допомогу у розмірі 8 тисяч гривень до досягнення повноліття.

Крім цього, серед підтриманих депутатами ініціатив – одноразова виплата у 50 тисяч гривень тим мешканцям області, які були позбавлені волі внаслідок агресії РФ.

Як повідомлялося, на сесії мали розглянути шість питань. Передбачалося, що депутати голосуватимуть за передачу Харківського обласного бюро судмедекспертизи з обласної до державної власності.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 17:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Низку рішень щодо пільг та виплат для сімей полеглих українських захисників на Харківщині ухвалили на сесії облради".