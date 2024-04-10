Льготу на коммуналку до 50% получили семьи погибших бойцов на Харьковщине

Ряд решений, касающихся льгот и выплат для семей павших украинских защитников на Харьковщине, приняли 10 апреля на сессии областного совета, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, семьи погибших бойцов из населенных пунктов в районах области, кроме Харькова, могут получить ежемесячную скидку на коммунальные услуги в размере до 50%.

Также дети павших воинов будут получать ежемесячную помощь в размере 8 тысяч гривен до достижения совершеннолетия.

Кроме этого, среди поддержанных депутатами инициатив — единовременная выплата в 50 тысяч гривен тем жителям области, которые были лишены свободы в результате агрессии РФ.

Как сообщалось, на сессии должны были рассмотреть шесть вопросов. Предполагалось, что депутаты будут голосовать за передачу Харьковского областного бюро судмедэкспертизы из областной в государственную собственность.