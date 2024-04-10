Льготу на коммуналку до 50% получили семьи погибших бойцов на Харьковщине
Ряд решений, касающихся льгот и выплат для семей павших украинских защитников на Харьковщине, приняли 10 апреля на сессии областного совета, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его информации, семьи погибших бойцов из населенных пунктов в районах области, кроме Харькова, могут получить ежемесячную скидку на коммунальные услуги в размере до 50%.
Также дети павших воинов будут получать ежемесячную помощь в размере 8 тысяч гривен до достижения совершеннолетия.
Кроме этого, среди поддержанных депутатами инициатив — единовременная выплата в 50 тысяч гривен тем жителям области, которые были лишены свободы в результате агрессии РФ.
Как сообщалось, на сессии должны были рассмотреть шесть вопросов. Предполагалось, что депутаты будут голосовать за передачу Харьковского областного бюро судмедэкспертизы из областной в государственную собственность.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: выплаты, льготы, областной совет, решение, сесія, сессия, сессия обсовета, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 17:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ряд решений, касающихся льгот и выплат для семей павших украинских защитников на Харьковщине, приняли на сессии облсовета".