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Росіяни закінчили перегрупування під Куп’янськом до штурмів – Машовець

Суспільство 13:51   10.04.2024
Оксана Якушко
Росіяни закінчили перегрупування під Куп’янськом до штурмів – Машовець Фото: фейсбук Костянтина Машовця

Росіяни практично готові до відновлення інтенсивних штурмів на Куп’янському напрямку Харківської області. Вони майже завершили перегрупування 47-ї танкової дивізії з Лиманського на Куп’янський напрямок, повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний супротив» Костянтин Машовець.

«Росіяни знову спробують просунутися у бік Степової Новоселівки, як уздовж залізниці (від Ягідного), так і вздовж дороги Сватово – Куп’янськ (у напрямку Крохмального)», – прогнозує Машовець.

Він виходить з того, що підрозділи 47-ї танкової дивізії не тільки ротували 18-ю мотострілецькою дивізією, а й посилили підрозділами 6-ї загальновійськової армії (ОВА) у напрямку Синьківка – Петропавлівка.

«Підрозділи її 26-го танкового полку (тп) та 347-го мотострілецького полку вже зайняли позиції між Первомайським та Ягідним. Підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії частково виведуть до базового району, частково вирушать посилювати угруповання військ (ГВ) “Бєлгород”», ​​- зазначив Машовець.

Читайте також: Найближчим часом росіяни відновлять наступ на Харківщині – Машовець

 

Автор: Оксана Якушко
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  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни практично готові до відновлення інтенсивних штурмів на Куп’янському напрямку Харківської області. Вони майже завершили перегрупування 47-ї танкової дивізії з Лиманського на Куп’янський напрямок, повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний супротив» Костянтин Машовець.".