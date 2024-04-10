Росіяни закінчили перегрупування під Куп’янськом до штурмів – Машовець
Росіяни практично готові до відновлення інтенсивних штурмів на Куп’янському напрямку Харківської області. Вони майже завершили перегрупування 47-ї танкової дивізії з Лиманського на Куп’янський напрямок, повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний супротив» Костянтин Машовець.
«Росіяни знову спробують просунутися у бік Степової Новоселівки, як уздовж залізниці (від Ягідного), так і вздовж дороги Сватово – Куп’янськ (у напрямку Крохмального)», – прогнозує Машовець.
Він виходить з того, що підрозділи 47-ї танкової дивізії не тільки ротували 18-ю мотострілецькою дивізією, а й посилили підрозділами 6-ї загальновійськової армії (ОВА) у напрямку Синьківка – Петропавлівка.
«Підрозділи її 26-го танкового полку (тп) та 347-го мотострілецького полку вже зайняли позиції між Первомайським та Ягідним. Підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії частково виведуть до базового району, частково вирушать посилювати угруповання військ (ГВ) “Бєлгород”», - зазначив Машовець.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: атака, війна, Константин Машовец, куп'янск, росіяни, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2024 в 13:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни практично готові до відновлення інтенсивних штурмів на Куп’янському напрямку Харківської області. Вони майже завершили перегрупування 47-ї танкової дивізії з Лиманського на Куп’янський напрямок, повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний супротив» Костянтин Машовець.".