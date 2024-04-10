Россияне закончили перегруппировку под Купянском и готовы к штурмам – Машовец
Россияне практически готовы к возобновлению интенсивных штурмов на Купянском направлении в Харьковской области. Они практически завершили перегруппировку 47-й танковой дивизии с Лиманского на Купянское направление, сообщает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
«Россияне снова попытаются продвинуться в сторону Степной Новоселовки, как вдоль железной дороги (от Ягодного), так и действуя вдоль дороги Сватово – Купянск (по направлению Крахмального)», — прогнозирует Машовец.
Он исходит из того, что подразделения 47-й танковой дивизии не только ротировали 18-ю мотострелковой дивизией, но и усилили подразделениями 6-й общевойсковой армии (ОВА) по направлению Синьковка – Петропавловка.
«Подразделения ее 26-го танкового полка (тп) и 347-го мотострелкового полка уже заняли позиции между Первомайским и Ягодным. Подразделения 18-й мотострелковой дивизии частично выведут в базовый район, частично отправятся усиливать группировку войск (ГВ) «Белгород»», — отметил Машовец.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: атака, война, Константин Машовец, купянск, россияне, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 10 апреля 2024 в 13:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне практически готовы к возобновлению интенсивных штурмов на Купянском направлении. Они практически завершили перегруппировку 47-й танковой дивизии с Лиманского на Купянское направление, сообщает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.".