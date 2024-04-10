Россияне закончили перегруппировку под Купянском и готовы к штурмам – Машовец

Россияне практически готовы к возобновлению интенсивных штурмов на Купянском направлении в Харьковской области. Они практически завершили перегруппировку 47-й танковой дивизии с Лиманского на Купянское направление, сообщает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Россияне снова попытаются продвинуться в сторону Степной Новоселовки, как вдоль железной дороги (от Ягодного), так и действуя вдоль дороги Сватово – Купянск (по направлению Крахмального)», — прогнозирует Машовец.

Он исходит из того, что подразделения 47-й танковой дивизии не только ротировали 18-ю мотострелковой дивизией, но и усилили подразделениями 6-й общевойсковой армии (ОВА) по направлению Синьковка – Петропавловка.

«Подразделения ее 26-го танкового полка (тп) и 347-го мотострелкового полка уже заняли позиции между Первомайским и Ягодным. Подразделения 18-й мотострелковой дивизии частично выведут в базовый район, частично отправятся усиливать группировку войск (ГВ) «Белгород»», — отметил Машовец.