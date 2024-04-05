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В ближайшее время россияне возобновят наступление на Харьковщине — Машовец

Происшествия 11:18   05.04.2024
Оксана Горун
В ближайшее время россияне возобновят наступление на Харьковщине — Машовец Иллюстрация: карта DeepState

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец прогнозирует активизацию врага на Купянском направлении.

«Очевидно, в ближайшее время противник возобновит активные наступательные действия на Купянском направлении, хотя на отдельных участках он уже их возобновил. В частности, по направлению Родниковое — Андреевка, подразделения 423-го мотострелкового полка (мсп) 4-й танковой дивизии (тд) противника пробуют продвинуться в сторону пгт Боровая — пока безуспешно. Но, очевидно, в полосе войск (сил) группировки «Запад», нацеленных на Купянск, командование противника готовится к наращиванию усилий», — написал Машовец в обзоре 5 апреля.

Он сообщил, что на этом участке фронта происходит перегруппировка войск: в полосу наступления 138-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр), из состава 6-й общевойсковой армии (ОВА) перегруппировываются подразделения 272-го мсп 47-й танковой дивизии (тд) из состава 1-й танковой армии (ТА). Эти подразделения уже фиксируют в районе Таволжанки и Лимана Первого. Также ряд подразделений «обновили» в районе Первомайского. Подтягивают дополнительную артиллерию.

«В общем, командование противника, по всей видимости, полностью перемещает части и подразделения 47-й тд с Лиманского на Купянское направление. В настоящее время подразделения дивизии сосредотачиваются по рубежу Верхняя Дуванка — Полтава (это поселок в Луганской обл.). Вероятно, в ближайшее время нас ожидает очередная серия атак противника в районе с. Синьковка, а также вдоль дороги Купянск — Сватово», — прогнозирует военный обозреватель.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 11:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец прогнозирует активизацию врага на Купянском направлении".