В ближайшее время россияне возобновят наступление на Харьковщине — Машовец
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец прогнозирует активизацию врага на Купянском направлении.
«Очевидно, в ближайшее время противник возобновит активные наступательные действия на Купянском направлении, хотя на отдельных участках он уже их возобновил. В частности, по направлению Родниковое — Андреевка, подразделения 423-го мотострелкового полка (мсп) 4-й танковой дивизии (тд) противника пробуют продвинуться в сторону пгт Боровая — пока безуспешно. Но, очевидно, в полосе войск (сил) группировки «Запад», нацеленных на Купянск, командование противника готовится к наращиванию усилий», — написал Машовец в обзоре 5 апреля.
Он сообщил, что на этом участке фронта происходит перегруппировка войск: в полосу наступления 138-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр), из состава 6-й общевойсковой армии (ОВА) перегруппировываются подразделения 272-го мсп 47-й танковой дивизии (тд) из состава 1-й танковой армии (ТА). Эти подразделения уже фиксируют в районе Таволжанки и Лимана Первого. Также ряд подразделений «обновили» в районе Первомайского. Подтягивают дополнительную артиллерию.
«В общем, командование противника, по всей видимости, полностью перемещает части и подразделения 47-й тд с Лиманского на Купянское направление. В настоящее время подразделения дивизии сосредотачиваются по рубежу Верхняя Дуванка — Полтава (это поселок в Луганской обл.). Вероятно, в ближайшее время нас ожидает очередная серия атак противника в районе с. Синьковка, а также вдоль дороги Купянск — Сватово», — прогнозирует военный обозреватель.
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- • Дата публикации материала: 5 апреля 2024 в 11:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец прогнозирует активизацию врага на Купянском направлении".