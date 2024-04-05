Live
  • Пт 05.04.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.35

Найближчим часом росіяни відновлять наступ на Харківщині – Машовець

Події 11:18   05.04.2024
Оксана Горун
Найближчим часом росіяни відновлять наступ на Харківщині – Машовець Ілюстрація: мапа DeepState

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець прогнозує активізацію ворога на Куп’янському напрямку.

Очевидно, протягом найближчого часу, противник відновить активні наступальні дії на Куп’янському напрямку, хоча на окремих ділянках він вже їх відновив. Зокрема, у напрямку Джерельне – Андріївка, підрозділи 423-го мотострілецького полку (мсп) 4-ї танкової дивізії (тд) противника пробують просунутись у бік м.Борова – поки безуспішно… Але, очевидно, у смузі військ (сил) угрупування “Запад”, які націлені на Куп’янськ, командування противника готується до нарощування зусиль“, – написав Машовець в огляді 5 квітня.

Він повідомив, що на цій ділянці фронту відбувається перегрупування військ: у смугу наступу його 138-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр), зі складу 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) перегруповуються підрозділи 272-го мсп 47-ї танкової дивізії (тд) зі складу 1-ї танкової армії (ТА). Ці підрозділи вже фіксують у районі Тавільжанки та Лимана Першого. Також низку підрозділів “оновили” в районі Першотравневого. Підтягують додаткову артилерію.

Загалом, командування противника, очевидно, повністю переміщує частини та підрозділи 47-ї тд з Лиманського на Куп’янський напрямок. На даний час, підрозділи дивізії зосереджуються по рубежу Верхня Дуванка – Полтава (це селище у Луганській обл.) Ймовірно, найближчим часом, на нас очікує чергова серія атак противника в районі с. Синьківка, а також вздовж дороги Куп’янськ – Сватове“, – прогнозує військовий оглядач.

Читайте також: Штурми на Харківщині припинилися, Україну вночі атакували БПЛА – Генштаб

Автор: Оксана Горун
Популярно
Робота у Харкові та області: опубліковано перелік найкращих вакансій
Робота у Харкові та області: опубліковано перелік найкращих вакансій
05.04.2024, 12:45
Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
Магнолії зацвіли у Центральному парку Харкова (фото)
04.04.2024, 17:48
Міст на Чугуївщині, який зруйнували росіяни, відкриють влітку (фото)
Міст на Чугуївщині, який зруйнували росіяни, відкриють влітку (фото)
05.04.2024, 11:12
На Харківщині – аварійне відключення світла
На Харківщині – аварійне відключення світла
04.04.2024, 07:05
Обстріли Харківщини: 5 ракет С-300 вночі вдарили по аеродрому в Коротичі
Обстріли Харківщини: 5 ракет С-300 вночі вдарили по аеродрому в Коротичі
05.04.2024, 12:20
Терехов повідомив про ситуацію з електрикою в Харкові
Терехов повідомив про ситуацію з електрикою в Харкові
04.04.2024, 09:40

Новини за темою:

07:16
Штурми на Харківщині припинилися, Україну вночі атакували БПЛА – Генштаб
07:41
Ворог атакував 20 “шахедами” – Генштаб, 6 ударили по Харкову – прокуратура
11:30
П’ять окупантів знищили прикордонники на Харківському напрямку (відео)
09:21
ІПСО РФ “стали більш витонченими”: експерт про “наступ на Харків”
08:27
Харківській області не вистачає ППО – ХОВА

Ви читали новину: «Найближчим часом росіяни відновлять наступ на Харківщині – Машовець»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 11:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець прогнозує активізацію ворога на Куп’янському напрямку".