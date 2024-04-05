Найближчим часом росіяни відновлять наступ на Харківщині – Машовець
Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець прогнозує активізацію ворога на Куп’янському напрямку.
“Очевидно, протягом найближчого часу, противник відновить активні наступальні дії на Куп’янському напрямку, хоча на окремих ділянках він вже їх відновив. Зокрема, у напрямку Джерельне – Андріївка, підрозділи 423-го мотострілецького полку (мсп) 4-ї танкової дивізії (тд) противника пробують просунутись у бік м.Борова – поки безуспішно… Але, очевидно, у смузі військ (сил) угрупування “Запад”, які націлені на Куп’янськ, командування противника готується до нарощування зусиль“, – написав Машовець в огляді 5 квітня.
Він повідомив, що на цій ділянці фронту відбувається перегрупування військ: у смугу наступу його 138-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр), зі складу 6-ї загальновійськової армії (ЗВА) перегруповуються підрозділи 272-го мсп 47-ї танкової дивізії (тд) зі складу 1-ї танкової армії (ТА). Ці підрозділи вже фіксують у районі Тавільжанки та Лимана Першого. Також низку підрозділів “оновили” в районі Першотравневого. Підтягують додаткову артилерію.
“Загалом, командування противника, очевидно, повністю переміщує частини та підрозділи 47-ї тд з Лиманського на Куп’янський напрямок. На даний час, підрозділи дивізії зосереджуються по рубежу Верхня Дуванка – Полтава (це селище у Луганській обл.) Ймовірно, найближчим часом, на нас очікує чергова серія атак противника в районі с. Синьківка, а також вздовж дороги Куп’янськ – Сватове“, – прогнозує військовий оглядач.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2024 в 11:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець прогнозує активізацію ворога на Куп’янському напрямку".