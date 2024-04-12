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Евакуацію розпочинаємо вже зараз – начальник Харківської ОВА

Суспільство 10:44   12.04.2024
Оксана Горун
Евакуацію розпочинаємо вже зараз – начальник Харківської ОВА

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону розповів подробиці щодо примусової евакуації, яку оголосили ще з 47 населених пунктів регіону.

“Ми вчора прийняли рішення щодо евакуації людей. Ми маємо вивезти 182 дитини із сім’ями з 47 населених  пунктів чотирьох громад трьох районів: це Харківський, Богодухівський і це Ізюмський райони. Це ті населені пункти, які знаходяться або на самісінькому кордоні з окупантом – як на півночі – і щоденно знаходяться під вогнем. Або ті населені пункти, які максимально близько знаходяться до лінії фронту й там ще перебувають, на жаль, люди, і, скажімо так, добровільно не хочуть евакуйовуватися“, – пояснив Синєгубов.

Він зазначив, що після заяви влади про примусову евакуацію мешканці цих населених пунктів уже почали виходити на зв’язок. Процес евакуації на Харківщині, за словами начальника ХОВА, триває постійно.

“Мова йде зараз про обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб. Ми наразі вже подали документи до профільного Міністерства реінтеграції для узгодження нашого рішення. Однак, знову ж таки, ми знаходимося у повній комунікації, тому ми евакуацію розпочинаємо вже зараз“, – зазначив він.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 10:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону розповів подробиці щодо примусової евакуації, яку оголосили ще з 47 населених пунктів регіону".