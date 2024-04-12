Евакуацію розпочинаємо вже зараз – начальник Харківської ОВА
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону розповів подробиці щодо примусової евакуації, яку оголосили ще з 47 населених пунктів регіону.
“Ми вчора прийняли рішення щодо евакуації людей. Ми маємо вивезти 182 дитини із сім’ями з 47 населених пунктів чотирьох громад трьох районів: це Харківський, Богодухівський і це Ізюмський райони. Це ті населені пункти, які знаходяться або на самісінькому кордоні з окупантом – як на півночі – і щоденно знаходяться під вогнем. Або ті населені пункти, які максимально близько знаходяться до лінії фронту й там ще перебувають, на жаль, люди, і, скажімо так, добровільно не хочуть евакуйовуватися“, – пояснив Синєгубов.
Він зазначив, що після заяви влади про примусову евакуацію мешканці цих населених пунктів уже почали виходити на зв’язок. Процес евакуації на Харківщині, за словами начальника ХОВА, триває постійно.
“Мова йде зараз про обов’язкову евакуацію в примусовий спосіб. Ми наразі вже подали документи до профільного Міністерства реінтеграції для узгодження нашого рішення. Однак, знову ж таки, ми знаходимося у повній комунікації, тому ми евакуацію розпочинаємо вже зараз“, – зазначив він.
Читайте також: У Харкові на 90% у штатному режимі працює метро та електротранс — Синєгубов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, новини Харкова, сінєгубов, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Евакуацію розпочинаємо вже зараз – начальник Харківської ОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2024 в 10:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону розповів подробиці щодо примусової евакуації, яку оголосили ще з 47 населених пунктів регіону".