Эвакуацию начинаем уже сейчас — начальник Харьковской ОВА
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал подробности о принудительной эвакуации, которую объявили из еще 47 населенных пунктов региона.
«Мы вчера приняли решение об эвакуации людей. Мы должны вывезти 182 ребенка с семьями из 47 населенных пунктов четырех громад трех районов: это Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы. Это те населенные пункты, которые находятся или на самой границе с оккупантов — как на севере — и ежедневно находятся под огнем. Или населенные пункты, которые максимально близко расположены к линии фронта и там еще находятся, к сожалению, люди, и, скажем так, добровольно не хотят эвакуироваться», — пояснил Синегубов.
Он отметил, что после заявления власти о принудительной эвакуации, жители этих населенных пунктов уже начали выходить на связь. Процесс эвакуации на Харьковщине, по словам начальника ХОВА, идет постоянно.
«Речь идет сейчас об обязательной эвакуации принудительным способом. Мы уже подали документы в профильное Министерство реинтеграции для согласования нашего решения, однако, опять же, мы находимся в полной коммуникации, поэтому эвакуацию начинаем уже сейчас», — отметил он.
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- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 10:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал подробности о принудительной эвакуации, которую объявили из еще 47 населенных пунктов региона".