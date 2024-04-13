Четверо поранених через атаку росіян по аграріям на Харківщині – Тимошко

За добу від ударів росіян страждали населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського районів області, повідомив начальник у ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Росіяни вбили чоловіка, поранили 11 громадян за минулу добу. Всі постраждалі від російських обстрілів – цивільні.

За добу слідчі, криміналісти, вибухотехніки здійснили 25 оглядів місць подій, відкрили 13 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

⏹Вовчанськ. 12 квітня протягом дня військові рф обстрілювали місто з артилерії. Внаслідок обстрілу уламкові поранення отримав 42-річний цивільний чоловік року народження. Мінно-вибухові травми отримав ще один місцевий, 64-річний мешканець. Було пряме влучання в будинок, сталася пожежа. Пошкоджено два багатоквартирних житлових будинки, чотири приватні домоволодіння, гараж, господарчі споруди, автомобілі.

⏹Шестакове. 12 квітня близько 16:00 військові рф завдали удару безпілотником по людям, які працювали в полі. Поранення отримали четверо цивільних чоловіків. З множинними уламковими пораненнями, мінно-вибуховими травмами їх доставили в лікарню. Пошкоджена сільськогосподарська техніка.

⏹Леміщене. 12 квітня близько 06:45 війська рф завдали ударів з артилерії. Внаслідок обстрілів частково зруйновано два приватних будинки, господарчі споруди, енергомережі, цвинтар.

⏹Липці. 12 квітня близько 14:10 ворог скинув на селище два КАБи. Вщент зруйновано будівлю приватного підприємства, пошкоджено будівлю навчального закладу, приватні будинки, автомобілі.

⏹Веселе. 12 квітня близько 12:30 ворог завдав удару безпілотником і поранив цивільного чоловіка. З уламковими пораненнями госпіталізований до лікарні.

⏹Борова. 13 квітня о 02:20 внаслідок ворожого обстрілу було влучання у будинок культури. Без постраждалих. Пошкоджені приватні домоволодіння.

⏹Новоосинове. 12 квітня близько 02:00 відбувся ворожий артобстріл, внаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.

⏹Колісниківка. 12 квітня близько 11:45 внаслідок обстрілів військами рф сталося загоряння хвойної підстилки на площі 1 га. Без постраждалих.

⏹Куп’янськ-Вузловий. 12 квітня внаслідок ворожого обстрілу з РСВ «Ураган» з боку рф сталося загоряння житлового будинку, горіла хвойна підстилка. Загинув цивільний чоловік. Пошкоджено три житлових будинки.

⏹Куп’янськ. 12 квітня внаслідок обстрілу з боку рф пошкоджено житловий будинок. Ворог обстрілював місто з артилерії, завдав щонайменше два авіаудари. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє цивільних чоловіків.

⏹Моначинівка. 12 квітня близько 11:15 військові рф завдали удару з артилерії. Внаслідок обстрілу поранені цивільні чоловік та жінка. Пошкоджено сім приватних домоволодінь.

⏹Колісниківка. 12 квітня близько 11:45 ворог з артилерії обстріляв населений пункт. Сталося загоряння хвойної підстилки.