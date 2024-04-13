Четверо поранених через атаку росіян по аграріям на Харківщині – Тимошко
За добу від ударів росіян страждали населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського районів області, повідомив начальник у ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.
Росіяни вбили чоловіка, поранили 11 громадян за минулу добу. Всі постраждалі від російських обстрілів – цивільні.
За добу слідчі, криміналісти, вибухотехніки здійснили 25 оглядів місць подій, відкрили 13 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.
⏹Вовчанськ. 12 квітня протягом дня військові рф обстрілювали місто з артилерії. Внаслідок обстрілу уламкові поранення отримав 42-річний цивільний чоловік року народження. Мінно-вибухові травми отримав ще один місцевий, 64-річний мешканець. Було пряме влучання в будинок, сталася пожежа. Пошкоджено два багатоквартирних житлових будинки, чотири приватні домоволодіння, гараж, господарчі споруди, автомобілі.
⏹Шестакове. 12 квітня близько 16:00 військові рф завдали удару безпілотником по людям, які працювали в полі. Поранення отримали четверо цивільних чоловіків. З множинними уламковими пораненнями, мінно-вибуховими травмами їх доставили в лікарню. Пошкоджена сільськогосподарська техніка.
⏹Леміщене. 12 квітня близько 06:45 війська рф завдали ударів з артилерії. Внаслідок обстрілів частково зруйновано два приватних будинки, господарчі споруди, енергомережі, цвинтар.
⏹Липці. 12 квітня близько 14:10 ворог скинув на селище два КАБи. Вщент зруйновано будівлю приватного підприємства, пошкоджено будівлю навчального закладу, приватні будинки, автомобілі.
⏹Веселе. 12 квітня близько 12:30 ворог завдав удару безпілотником і поранив цивільного чоловіка. З уламковими пораненнями госпіталізований до лікарні.
⏹Борова. 13 квітня о 02:20 внаслідок ворожого обстрілу було влучання у будинок культури. Без постраждалих. Пошкоджені приватні домоволодіння.
⏹Новоосинове. 12 квітня близько 02:00 відбувся ворожий артобстріл, внаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.
⏹Колісниківка. 12 квітня близько 11:45 внаслідок обстрілів військами рф сталося загоряння хвойної підстилки на площі 1 га. Без постраждалих.
⏹Куп’янськ-Вузловий. 12 квітня внаслідок ворожого обстрілу з РСВ «Ураган» з боку рф сталося загоряння житлового будинку, горіла хвойна підстилка. Загинув цивільний чоловік. Пошкоджено три житлових будинки.
⏹Куп’янськ. 12 квітня внаслідок обстрілу з боку рф пошкоджено житловий будинок. Ворог обстрілював місто з артилерії, завдав щонайменше два авіаудари. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє цивільних чоловіків.
⏹Моначинівка. 12 квітня близько 11:15 військові рф завдали удару з артилерії. Внаслідок обстрілу поранені цивільні чоловік та жінка. Пошкоджено сім приватних домоволодінь.
⏹Колісниківка. 12 квітня близько 11:45 ворог з артилерії обстріляв населений пункт. Сталося загоряння хвойної підстилки.
Читайте також: Двоє постраждалих внаслідок удару росіян по середмістю Куп’янська – ДСНС
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: аграрии, Владимир Тимошко, Нацполиция, обстріл, поранені, росіяни, удар, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Четверо поранених через атаку росіян по аграріям на Харківщині – Тимошко»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 09:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу від ударів росіян страждали населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського районів області, повідомив начальник у ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".