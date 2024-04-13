Live
  • Сб 13.04.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 39.17
  • EUR 42.02

Четверо поранених через атаку росіян по аграріям на Харківщині – Тимошко

Події 09:34   13.04.2024
Оксана Якушко
Четверо поранених через атаку росіян по аграріям на Харківщині – Тимошко

За добу від ударів росіян страждали населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського районів області, повідомив начальник у ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Росіяни вбили чоловіка, поранили 11 громадян за минулу добу. Всі постраждалі від російських обстрілів – цивільні.

За добу слідчі, криміналісти, вибухотехніки здійснили 25 оглядів місць подій, відкрили 13 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

⏹Вовчанськ. 12 квітня протягом дня військові рф обстрілювали місто з артилерії. Внаслідок обстрілу уламкові поранення отримав 42-річний цивільний чоловік року народження. Мінно-вибухові травми отримав ще один місцевий, 64-річний мешканець. Було пряме влучання в будинок, сталася пожежа. Пошкоджено два багатоквартирних житлових будинки, чотири приватні домоволодіння, гараж, господарчі споруди, автомобілі.

⏹Шестакове. 12 квітня близько 16:00 військові рф завдали удару безпілотником по людям, які працювали в полі. Поранення отримали четверо цивільних чоловіків. З множинними уламковими пораненнями, мінно-вибуховими травмами їх доставили в лікарню. Пошкоджена сільськогосподарська техніка.

⏹Леміщене. 12 квітня близько 06:45 війська рф завдали ударів з артилерії. Внаслідок обстрілів частково зруйновано два приватних будинки, господарчі споруди, енергомережі, цвинтар.

⏹Липці. 12 квітня близько 14:10 ворог скинув на селище два КАБи. Вщент зруйновано будівлю приватного підприємства, пошкоджено будівлю навчального закладу, приватні будинки, автомобілі.

⏹Веселе. 12 квітня близько 12:30 ворог завдав удару безпілотником і поранив цивільного чоловіка. З уламковими пораненнями госпіталізований до лікарні.

⏹Борова. 13 квітня о 02:20 внаслідок ворожого обстрілу було влучання у будинок культури. Без постраждалих. Пошкоджені приватні домоволодіння.

⏹Новоосинове. 12 квітня близько 02:00 відбувся ворожий артобстріл, внаслідок чого пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.

⏹Колісниківка. 12 квітня близько 11:45 внаслідок обстрілів військами рф сталося загоряння хвойної підстилки на площі 1 га. Без постраждалих.

⏹Куп’янськ-Вузловий. 12 квітня внаслідок ворожого обстрілу з РСВ «Ураган» з боку рф сталося загоряння житлового будинку, горіла хвойна підстилка. Загинув цивільний чоловік. Пошкоджено три житлових будинки.

⏹Куп’янськ. 12 квітня внаслідок обстрілу з боку рф пошкоджено житловий будинок. Ворог обстрілював місто з артилерії, завдав щонайменше два авіаудари. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє цивільних чоловіків.

⏹Моначинівка. 12 квітня близько 11:15 військові рф завдали удару з артилерії. Внаслідок обстрілу поранені цивільні чоловік та жінка. Пошкоджено сім приватних домоволодінь.

⏹Колісниківка. 12 квітня близько 11:45 ворог з артилерії обстріляв населений пункт. Сталося загоряння хвойної підстилки.

Читайте також: Двоє постраждалих внаслідок удару росіян по середмістю Куп’янська – ДСНС

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Вибухи лунатимуть на Харківщині вдень – проводитимуть розмінування
Вибухи лунатимуть на Харківщині вдень – проводитимуть розмінування
13.04.2024, 10:19
Четверо поранених через атаку росіян по аграріям на Харківщині – Тимошко
Четверо поранених через атаку росіян по аграріям на Харківщині – Тимошко
13.04.2024, 09:34
Евакуацію розпочинаємо вже зараз – начальник Харківської ОВА
Евакуацію розпочинаємо вже зараз – начальник Харківської ОВА
12.04.2024, 10:44
Двоє постраждалих внаслідок удару росіян по середмістю Куп’янська – ДСНС
Двоє постраждалих внаслідок удару росіян по середмістю Куп’янська – ДСНС
13.04.2024, 08:38
Головні новини Харкова 13.04: авіаудари, 4 поранених аграріїв через удар БпЛА
Головні новини Харкова 13.04: авіаудари, 4 поранених аграріїв через удар БпЛА
13.04.2024, 09:43
Авіаударів завдали росіяни по 5 населеним пунктам Харківщини – Генштаб ЗСУ
Авіаударів завдали росіяни по 5 населеним пунктам Харківщини – Генштаб ЗСУ
13.04.2024, 07:40

Новини за темою:

10:00
“Коли буде світло?” У ХОВА розповіли, що незабаром чекає на бізнес Харківщини
13:35
«Тримали у страху» аграріїв Харківщини: піймали банду рейдерів (фото)
22:18
Американський філантроп збирав аграріїв Харківщини та інших областей (відео)
21:34
Понад 8 тисяч ФОПів зареєстрували від початку цього року в Харківській області
20:07
Французьке насіння овочів можуть безплатно отримати жителі Харківщини. Деталі

Ви читали новину: «Четверо поранених через атаку росіян по аграріям на Харківщині – Тимошко»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 09:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу від ударів росіян страждали населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського районів області, повідомив начальник у ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.".