Четверо раненых из-за удара россиян по аграриям Харьковской области – Тимошко

За сутки от ударов россиян страдали населенные пункты Купянского, Чугуевского, Богодуховского, Харьковского районов области, сообщил начальник в ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Россияне убили мужчину, ранили 11 граждан за минувшие сутки. Все пострадавшие от российских обстрелов – гражданские.

За сутки следователи, криминалисты, взрывотехники осуществили 25 осмотров мест событий, открыли 13 уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией РФ.

⏹Волчанск. 12 апреля в течение дня россияне обстреливали город из артиллерии. В результате обстрела осколочные ранения получил 42-летний гражданский мужчина года рождения. Минно-взрывные травмы получил еще один местный 64-летний житель. Было прямое попадание в дом, произошел пожар. Повреждены два многоквартирных жилых дома, четыре частных домовладения, гараж, хозяйственные постройки, автомобили.

⏹Шестаково. 12 апреля около 16:00 россияне ударили беспилотником по людям, работавшим в поле. Ранения получили четверо гражданских мужчин. С множественными ранениями и травмами их доставили в больницу. Повреждена сельскохозяйственная техника.

⏹Лемещено. 12 апреля около 06:45 россияне ударили из артиллерии. В результате обстрелов частично разрушены два частных дома, хозяйственные постройки, энергосети, кладбище.

⏹Липцы. 12 апреля около 14:10 враг сбросил на поселок два КАБа. Разрушено здание частного предприятия, повреждено здание учебного заведения, частные дома, автомобили.

⏹Веселое. 12 апреля около 12:30 враг ударил беспилотником и ранил гражданского, его госпитализировали.

⏹Боровая. 13 апреля в 02:20 в результате вражеских обстрелов было попадание в здание культуры. Без пострадавших. Повреждены частные дома.

⏹Новоосиновое. 12 апреля около 02:00 произошел вражеский артобстрел, в результате чего повреждены частный жилой дом и хозяйственные постройки.

⏹Колесниковка. 12 апреля около 11:45 в результате обстрелов войсками РФ горел лес на площади 1 га. Без пострадавших.

⏹Купянск-Узловой. 12 апреля в результате вражеского обстрела из РСЗО «Ураган» со стороны рф произошло возгорание жилого дома, горела хвойная подстилка. Погиб гражданский мужчина. Повреждены три жилых дома. Враг обстреливал город из артиллерии, нанес по меньшей мере два авиаудара. В результате обстрелов ранения получили двое гражданских мужчин.

⏹Моначиновка. 12 апреля около 11:15 россияне ударили из артиллерии. В результате обстрела ранены гражданские мужчина и женщина. Повреждены семь частных домовладений.

⏹Колесниковка. 12 апреля около 11.45 враг из артиллерии обстрелял населенный пункт. Произошел пожар в лесу.