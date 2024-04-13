Двое пострадавших в результате удара россиян по центру Купянска — ГСЧС (фото)

Вечером 12 апреля россияне обстреляли центр Купянска. В результате взрывов произошел пожар в жилом доме на площади 200 м₂, сообщила ГСЧС в Харьковской области.

Под завалами соседнего дома оказался 62-летний мужчина. Спасатели его деблокировали и передали медикам.

По другому адресу нашли раненого 73-летнего мужчину, которого также госпитализировали.