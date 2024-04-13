Двое пострадавших в результате удара россиян по центру Купянска — ГСЧС (фото)
Вечером 12 апреля россияне обстреляли центр Купянска. В результате взрывов произошел пожар в жилом доме на площади 200 м₂, сообщила ГСЧС в Харьковской области.
Под завалами соседнего дома оказался 62-летний мужчина. Спасатели его деблокировали и передали медикам.
По другому адресу нашли раненого 73-летнего мужчину, которого также госпитализировали.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, завали, купянск, огонь, пожары, россияне, удар, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 08:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 12 апреля россияне обстреляли центр Купянска. В результате взрывов произошел пожар в жилом доме на площади 200 м₂, сообщила ГСЧС в Харьковской области.".