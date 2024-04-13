Двоє постраждалих внаслідок удару росіян по середмістю Куп’янська – ДСНС

Увечері 12 квітня росіяни обстріляли середмістя Куп’янська. Внаслідок вибухів сталася пожежа у житловому будинку на площі 200 м₂, повідомила ДСНС у Харківській області.

Під завалами сусіднього будинку опинився 62-річний чоловік. Рятувальники його деблокували та передали медикам.

За іншою адресою знайшли пораненого 73-річного чоловіка, якого також ушпиталили.