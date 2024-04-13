Погодинні обмеження електропостачання діють 13 квітня у Харкові
У Харківській області 13 квітня залишаються знеструмленими 21,2 тисячі домогосподарств у 61 населеному пункті, повідомили в Міністерстві енергетики.
«Через пошкодження розподільного надземного газопроводу задля безпеки відключені від газопостачання житловий будинок та комунально-побутові об’єкти. В області відновлено постачання газу понад 1,2 тисячі домогосподарствам», – зазначили в Міністерстві енергетики.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: електроенергія, почасовое отключение, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2024 в 12:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області 13 квітня залишаються знеструмленими 21,2 тисячі домогосподарств у 61 населеному пункті, повідомили в Міністерстві енергетики.".