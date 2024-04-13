Почасовые ограничения электроснабжения действуют 13 апреля в Харькове

В Харьковской области 13 апреля остаются обесточенными 21,2 тысяч домохозяйств в 61 населенном пункте, сообщили в Министерстве энергетики.

«Из-за повреждения распределительного надземного газопровода из-за безопасности отключены от газоснабжения жилой дом и коммунально-бытовые объекты. В области возобновлены поставки газа более 1,2 тысяч домохозяйствам», — отметили в Министерстве энергетики.