Почасовые ограничения электроснабжения действуют 13 апреля в Харькове
В Харьковской области 13 апреля остаются обесточенными 21,2 тысяч домохозяйств в 61 населенном пункте, сообщили в Министерстве энергетики.
«Из-за повреждения распределительного надземного газопровода из-за безопасности отключены от газоснабжения жилой дом и коммунально-бытовые объекты. В области возобновлены поставки газа более 1,2 тысяч домохозяйствам», — отметили в Министерстве энергетики.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: почасовое отключение, світло, свет, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2024 в 12:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 13 апреля остаются обесточенными 21,2 тысяч домохозяйств в 61 населенном пункте, сообщили в Министерстве энергетики.".