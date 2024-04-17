Росіяни 4 рази штурмували українські позиці на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував позиції ЗСУ біля села Новосергіївка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області.
Протягом доби зафіксовано 71 бойове зіткнення.
Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з РСЗВ.
Вранці ворог вдарив ракетами по місту Чернігову. За попередніми даними, унаслідок атаки загинуло 17 осіб, понад 60 осіб постраждали, із них 2 дитини, врятовано з-під завалів 3 особи. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, удар, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2024 в 19:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував позиції ЗСУ біля села Новосергіївка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".