Росіяни 4 рази штурмували українські позиці на Харківщині – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку ворог 4 рази атакував позиції ЗСУ біля села Новосергіївка Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області.

Протягом доби зафіксовано 71 бойове зіткнення.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з РСЗВ.

Вранці ворог вдарив ракетами по місту Чернігову. За попередніми даними, унаслідок атаки загинуло 17 осіб, понад 60 осіб постраждали, із них 2 дитини, врятовано з-під завалів 3 особи. Пошуково-рятувальні роботи тривають.