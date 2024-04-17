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4 раза россияне штурмовали украинские позиции на Харьковщине – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:40   17.04.2024
Оксана Якушко
4 раза россияне штурмовали украинские позиции на Харьковщине – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении враг 4 раза атаковал позиции ВСУ возле села Новосергеевка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области.

В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение на фронте.
Враг нанес 4 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 43 обстрела из РСЗО.

Утром враг ударил ракетами по Чернигову. По предварительным данным, в результате атаки погибли 17 человек, более 60 человек пострадали, из них 2 ребенка, спасены из-под завалов 3 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 19:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг 4 раза атаковал позиции ВСУ возле села Новосергеевка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".