4 раза россияне штурмовали украинские позиции на Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении враг 4 раза атаковал позиции ВСУ возле села Новосергеевка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в том числе Синьковка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области.
В течение суток зафиксировано 71 боевое столкновение на фронте.
Враг нанес 4 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 43 обстрела из РСЗО.
Утром враг ударил ракетами по Чернигову. По предварительным данным, в результате атаки погибли 17 человек, более 60 человек пострадали, из них 2 ребенка, спасены из-под завалов 3 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ВСУ, удар, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 19:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг 4 раза атаковал позиции ВСУ возле села Новосергеевка Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.".