Армия РФ нанесла авиаудары по шести населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 апреля проинформировал, что на фронте в Харьковской области продолжается период без штурмов. Вместо этого россияне бьют КАБами по региону.
«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Золочев, Веселое, Волоховка, Глушковка, Колесниковка, Берестовое Харьковской области», — перечислили в сводке ГШ.
По данным Генштаба, в течение суток армия РФ нанесла два ракетных и 64 авиаудара по территории Украины. Также было 75 обстрелов из РСЗО. А более 110 населенных пунктов попали под артиллерийский огонь.
На фронте зафиксировали 68 боевых столкновений.
«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в Генштабе.
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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения оккупантов и двум пунктам их управления. Ракетчики — по одному району сосредоточения личного состава.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 07:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 апреля проинформировал, что на фронте в Харьковской области продолжается период без штурмов. Вместо этого россияне бьют КАБами по региону".