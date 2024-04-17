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Армия РФ нанесла авиаудары по шести населенным пунктам Харьковщины — Генштаб

Происшествия 07:16   17.04.2024
Оксана Горун
Армия РФ нанесла авиаудары по шести населенным пунктам Харьковщины — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 апреля проинформировал, что на фронте в Харьковской области продолжается период без штурмов. Вместо этого россияне бьют КАБами по региону.

«За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Золочев, Веселое, Волоховка, Глушковка, Колесниковка, Берестовое Харьковской области», — перечислили в сводке ГШ.

По данным Генштаба, в течение суток армия РФ нанесла два ракетных и 64 авиаудара по территории Украины. Также было 75 обстрелов из РСЗО. А более  110 населенных пунктов попали под артиллерийский огонь.

На фронте зафиксировали 68 боевых столкновений.

«На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел», — отметили в Генштабе.

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В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по шести районам сосредоточения оккупантов и двум пунктам их управления. Ракетчики — по одному району сосредоточения личного состава.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2024 в 07:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 17 апреля проинформировал, что на фронте в Харьковской области продолжается период без штурмов. Вместо этого россияне бьют КАБами по региону".