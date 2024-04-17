Армія РФ завдала авіаударів по шістьох населених пунктах Харківщини – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 17 квітня поінформував, що на фронті на Харківщині триває період без штурмів. Натомість росіяни б’ють КАБами по регіону.

“Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка, Колісниківка, Берестове Харківської області”, – перерахували у зведенні ГШ.

За даними Генштабу, протягом доби армія РФ завдала двох ракетних і 64 авіаударів по території України. Також було 75 обстрілів із РСЗВ. А понад 110 населених пунктів потрапили під артилерійський вогонь.

На фронті зафіксували 68 бойових зіткнень.

“На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів”, – зазначили в Генштабі.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження окупантів та двох їхніх пунктах управління. Ракетники – по одному району зосередження особового складу.