Ще 50 генераторів отримала Харківщина: хто на цей раз допоміг регіону (фото)

Майже 50 генераторів передала Сумщина Харківській області для посилення енергетичної безпеки.

«Генератори різної потужності, кілька тисяч літрів дизельного палива і більше ста павербанків, акумуляторних ліхтарів та іншої техніки передали 18 громад Сумської області для наших потреб. Також допомогу надали представники промислових, аграрних підприємств і громадські організації», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.