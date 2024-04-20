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Ще 50 генераторів отримала Харківщина: хто на цей раз допоміг регіону (фото)

Суспільство 18:58   20.04.2024
Вікторія Яковенко
Ще 50 генераторів отримала Харківщина: хто на цей раз допоміг регіону (фото) Фото: Олег Синєгубов

Майже 50 генераторів передала Сумщина Харківській області для посилення енергетичної безпеки.

«Генератори різної потужності, кілька тисяч літрів дизельного палива і більше ста павербанків, акумуляторних ліхтарів та іншої техніки передали 18 громад Сумської області для наших потреб. Також допомогу надали представники промислових, аграрних підприємств і громадські організації», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

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Фото: Олег Синєгубов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 18:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Майже 50 генераторів передала Сумщина Харківській області для посилення енергетичної безпеки.".