Еще 50 генераторов получила Харьковщина: кто на этот раз помог региону (фото)

Около 50 генераторов передала Сумщина Харьковской области для усиления энергетической безопасности.

«Генераторы разной мощности, несколько тысяч литров дизельного топлива и более ста павербанков, аккумуляторных фонарей и другой техники передали 18 громад Сумской области для наших нужд. Также помощь оказали представители промышленных, аграрных предприятий и общественных организаций», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.