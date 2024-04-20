Еще 50 генераторов получила Харьковщина: кто на этот раз помог региону (фото)
Фото: Олег Синегубов
Около 50 генераторов передала Сумщина Харьковской области для усиления энергетической безопасности.
«Генераторы разной мощности, несколько тысяч литров дизельного топлива и более ста павербанков, аккумуляторных фонарей и другой техники передали 18 громад Сумской области для наших нужд. Также помощь оказали представители промышленных, аграрных предприятий и общественных организаций», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: генераторі, допомога, помощь, синегубов, Сумщина, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 18:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 50 генераторов передала Сумщина Харьковской области для усиления энергетической безопасности.".