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Еще 50 генераторов получила Харьковщина: кто на этот раз помог региону (фото)

Общество 18:58   20.04.2024
Виктория Яковенко
Еще 50 генераторов получила Харьковщина: кто на этот раз помог региону (фото) Фото: Олег Синегубов

Около 50 генераторов передала Сумщина Харьковской области для усиления энергетической безопасности.

«Генераторы разной мощности, несколько тысяч литров дизельного топлива и более ста павербанков, аккумуляторных фонарей и другой техники передали 18 громад Сумской области для наших нужд. Также помощь оказали представители промышленных, аграрных предприятий и общественных организаций», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 18:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 50 генераторов передала Сумщина Харьковской области для усиления энергетической безопасности.".